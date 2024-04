L’AQUILA – Tutto pronto per la quarta e ultima tappa del Giro d’Abruzzo di ciclismo, da Montorio al Vomano a L’Aquila, per una lunghezza di 173 chilometri, toccando Penne, Civitella Casanova, Vicoli, Carpineto della Nora, Brittoli e Loreto Aprutino con salite impegnative a Forca di Penne e Castel del Monte . Partenza prevista per le 10.30 e arrivo, intorno alle 15.30

Dopo la terza tappa da Pratola Peligna a Prati di Tivo, in testa alla classifica generale è Aleksej Lutsenko (Astana), davanti a Adam Yates (Uae team Emirates) e Yannis Voisard ( Tudor Pro Cycling Teema

Il Giro d’Abruzzo 2024 sarà trasmesso in diretta tv sia in chiaro su RaiSport che per gli abbonati ad Eurosport a partire dalle 13.50. Saranno inoltre disponibili le dirette streaming su RaiPlay, Discovery+, Now TV, Dazn e Sky Go, in onda sempre dallo stesso orario.

La prima tappa, ha visto protagoniste Vasto e Pescara; è stata poi la volta di Alanno e Magliano de’ Marsi con l’attraversamento del Fucino; ieri la terza tappa da Pratola Peligna a Prati di Tivo.

In vista dell’arrivo della tappa del Giro d’Abruzzo all’Aquila è stata emessa un’ordinanza, a firma del sindaco Pierluigi Biondi e dell’assessore allo Sport Vito Colonna, con cui viene disposta l’interruzione anticipata dell’attività didattica delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia operanti nel Comune dell’Aquila dalle ore 11 per la giornata di venerdì 12 aprile.

Come riportato nel provvedimento il 4 aprile scorso si è riunito un apposito Tavolo tecnico per esaminare i principali aspetti logistici legati alla manifestazione e, nel corso dell’incontro, è emersa l’opportunità di valutare l’adozione di misure volte a tutelare la pubblica incolumità e limitare pertanto gli spostamenti di persone e veicoli nel territorio comunale.

È stato, pertanto, ordinato lo stop anticipato alle lezioni per “ridurre il flusso del traffico veicolare negli orari immediatamente precedenti e successivi l’arrivo della carovana, al fine di assicurare la sicurezza e lo scorrimento della viabilità ed evitare così di congestionare le strade aperte alla libera circolazione in concomitanza con la chiusura dei tratti stradali interessati dalla corsa”.

Il Comando di Polizia municipale ha emesso un’ordinanza che dispone una serie di modifiche alla viabilità cittadina.

Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri sulle seguenti strade:

a. – Via Polveriera;

– Via Panella;

– Via Cencioni;

– Via della Crocetta;

– Via Girolamo da Vicenza;

b. in Viale Crispi, tratto compreso tra Via XX Settembre e Viale Collemaggio:

– dalle ore 18.00 dell’11 aprile alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri;

– dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare;

c. in Viale Crispi, tratto compreso tra Viale Collemaggio e Via Porta Napoli, e viale parallelo al prefato tratto senza denominazione posto alla sinistra nel senso di marcia con direzione Via Porta Napoli:

– dalle ore 18.00 dell’11 aprile alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri;

– dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare, con eccezione per i residenti che potranno transitare sino alle ore 11.00;

d. in Via Porta Napoli dalle ore 6.00 alle ore 20.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare, con eccezione residenti che potranno transitare sino alle ore 11.00;

e. in Via Collemaggio, tratto compreso tra Via D’Annunzio e Via Crispi:

– dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri e del divieto di transito veicolare;

f. in Via Collemaggio, tratto compreso tra Via D’Annunzio e Via Caldora:

– dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri;

-dalle ore 8 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare, con eccezione per i residenti che potranno transitare sino alle ore 11.00;

g. in Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Fontesecco e Via Crispi, dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare eccetto residenti ed autorizzati;

h. in Via San Michele:

– dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri;

i. in Viale Rendina:

– dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri;

– dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare, eccetto residenti, i quali potranno accedere sino alle ore 12.00, compatibilmente con l’esigenza di salvaguardare la sicurezza della circolazione pedonale e dell’adozione delle misure organizzative connesse alla manifestazione in parola;

j. in Corso Federico II, dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri e di transito veicolare, eccetto residenti ed autorizzati, i quali potranno accedere sino alle ore 12.00, compatibilmente con l’esigenza di salvaguardare la sicurezza della circolazione pedonale e dell’adozione delle misure organizzative connesse alla manifestazione in parola;

Disposta, altresì, l’istituzione:

k. in Via Campo di Fossa del senso unico di marcia con direzione Via XX Settembre. In ragione di ciò, i residenti dell’area tra Viale Crispi, Piazza le Paoli e le Mura Urbiche potranno accedervi da Via XX Settembre (con provenienza da Viale Corrado IV) → Via Sant’Andrea → Via Generale Francesco Rossi ed uscirvi tramite Piazzale Paoli → Via Campo di Fossa →Via XX Settembre (con direzione Viale Corrado IV);

l. in Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Sant’Agostino e Via Campo di Fossa, dalle ore dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 l’istituzione di un’area di sosta riservata ai veicoli a servizio delle persone con disabilità.