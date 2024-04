L’AQUILA – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) ha vinto la classifica finale del Giro d’Abruzzo Credit Agricole, all’Aquila.

Alle spalle del corridore kazako si piazza il russo, naturalizzato francese, Pavel Sivakov (UAE Team Emirates), che si è aggiudicato l’ultima tappa, la Montorio al Vomano-L’Aquila di 173 chilometri, davanti all’irlandese George Bennett (Israel-Premier Tech) e allo stesso Lutsenko.

“È stata una corsa splendida che si è svolta nelle condizioni migliori – ha commentato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – Abbiamo fatto una scommessa vincente, ringrazio Rcs per aver pensato all’Abruzzo, soprattutto per aver programmato anche per i prossimi anni la continuazione di questa gara che, spero, possa diventare una bella tradizione, un mese prima del Giro d’Italia”.

“È un bel biglietto da visita che allunga la stagione turistica, crea un bel movimento e attenzione sul territorio”.