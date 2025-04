GIRO D’ABRUZZO: MARSILIO, “DA TOCCO DA CASAURIA ALTRA VETRINA INTERNAZIONALE PER LA REGIONE”

PESCARA – È partita oggi da Tocco da Casauria la seconda tappa del Giro d’Abruzzo, con arrivo a Penne dopo 138 km, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Presenti anche il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, e l’amministratore delegato di RCS Sport, Paolo Bellino.

“Oggi sono nel paese che ha dato i natali alla mia famiglia – ha dichiarato il Presidente Marsilio – e naturalmente c’è sempre un pizzico di emozione in più. Ma soprattutto è un’altra grande giornata di attenzione e visibilità per l’Abruzzo”.

Il Presidente ha sottolineato il valore simbolico e promozionale del percorso scelto per questa edizione.

“Il territorio che oggi mostriamo all’Italia e al mondo – ha detto Marsilio – attraverso i canali televisivi e la stampa sportiva, è quello dell’entroterra della provincia di Pescara. Sono luoghi che caratterizzano profondamente l’identità dell’Abruzzo, ma che troppo spesso restano ai margini rispetto ai centri più noti, più antichi e più popolari. Non per questo, però, sono meno nobili”

“La scelta di quest’anno – ha concluso il presidente – è stata proprio quella di valorizzare le aree interne, i percorsi meno noti e meno battuti, ma ugualmente affascinanti. Un modo per arricchire e differenziare l’offerta turistica regionale, promuovendo l’Abruzzo autentico, che merita di essere conosciuto e vissuto. Dunque, la tappa odierna conferma il ruolo strategico dello sport come leva di promozione del territorio e occasione per riscoprire angoli suggestivi e poco esplorati dell’Abruzzo.