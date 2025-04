L’AQUILA – “Noi stiamo aprendo l’Abruzzo al mondo, come dimostra l’inserimento nel tour mondiale della Nave scuola Amerigo Vespucci ad Ortona e così vogliamo continuare a lavorare e il Giro d’Abruzzo fa parte di questa politica”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Giro d’Abruzzo di ciclismo, che si è svolta all’interno del Villaggio Italia, al porto di Ortona, a poche centinaia di metri dalla Vespucci che, in mattinata, aveva ospitato la visita della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

“A nome di tutti gli abruzzesi intendo ringraziare il presidente di Difesa Servizi SpA, Gioacchino Alfano– perché queste decine di migliaia di abruzzesi che stanno godendo dell’Amerigo Vespucci per la prima volta nella storia attraccata nel nostro porto commerciale più importante, lo devono anche alla sua sensibilità, alla sua capacità”.

“Tanto è vero – ha ricordato- che quando ho chiesto a Difesa Servizi di inserire Ortona nella tappa del tour Vespucci dopo quella di Ancona, il suo ruolo è stato davvero fondamentale. Noi da parte nostra – ha proseguito – abbiamo dimostrato che Ortona non solo era in grado di ospitare al meglio la Vespucci ma l’allestimento del villaggio, la qualità, l’entusiasmo, la presenza della gente e l’organizzazione e il livello di sicurezza ci stanno ripagando di tutti questi sforzi compiuti”.

“Un grazie particolare va all’assessore Umberto D’Annuntis che ho incaricato di questa difficile missione e che per diverse settimane ha partecipato a tavoli su tavoli, sopralluoghi su sopralluoghi insieme alla Prefettura, alla Capitaneria di porto ed a tutte le altre autorità per rendere possibile questo evento e voglio ringraziare tutta la Giunta e l’intera coalizione che sostiene l’amministrazione regionale nel fare dello sport, degli eventi e della promozione del territorio il cardine del rilancio dell’Abruzzo anche e soprattutto attraverso il ciclismo.

“Veniamo quindi al Giro d’Abruzzo, al rapporto con RCS, con la Federazione Ciclistica Italiana con la quale stiamo conducendo progetti molto importanti che vanno dagli eventi alle infrastrutture e che nell’accordo di coesione firmato con il presidente Giorgia Meloni che oggi era qui a onorare e suggellare la storicità di questo evento, ci sono i fondi per realizzare ad Avezzano un velodromo che con i suggerimenti e i consigli della Federazione abbiamo deciso di localizzare nel luogo migliore in cui potesse essere collocato per essere sfruttato anche dal resto d’Italia, a cominciare dalla Capitale e dal resto del centro-sud e quindi la presenza anche dell’assessore al bilancio dello sport Mario Quaglieri e dell’assessore alla Cultura e alle politiche sociali Roberto Santangelo, testimonia la condivisione piena da parte dell’amministrazione regionale. Ringrazio tutti i sindaci delle città che ospiteranno le tappe, anche per l’entusiasmo con cui faranno in modo che questa nuova edizione del Giro d’Abruzzo possa essere un altro successo dopo l’edizione dello scorso anno”.

“Una manifestazione – ha concluso il presidente- che noi intendiamo far crescere, per diventare una classica corsa a tappe che un mese prima del Giro d’Italia fa scaldare le gambe agli atleti, fa saggiare i territori, fa innamorare del ciclismo gli abruzzesi che potranno assistere e festeggiare l’arrivo della carovana prima di vedere la carovana rosa nelle tappe che di anno in anno poi sono riservate al nostro territorio”.