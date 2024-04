GIRO D’ABRUZZO: POSSIBILI DISAGI PER L’ACCESSO AI PRESIDI OSPEDALIERI DI PENNE E POPOLI

PESCARA – In occasione della gara ciclistica “Giro d’Abruzzo”, che interesserà la provincia di Pescara nei giorni 9, 10 e 12 aprile, si potrebbero verificare disagi per l’accesso ai Presidi Ospedalieri di Penne e Popoli, in quanto la circolazione stradale sarà sospesa da circa 45 minuti prima del passaggio della gara. In particolare, i giorni e le fasce orarie di possibile criticità saranno: 10 aprile: dalle ore 11:15 alle ore 13:00 per il Presidio Ospedaliero di Popoli. 12 aprile: dalle ore 11:20 alle ore 13:00 per il Presidio Ospedaliero e il Distretto Sanitario di Penne. Si consiglia di programmare con anticipo eventuali accessi ai Presidi Ospedalieri interessati, tenendo conto dei percorsi e degli orari di gara. Tutte le urgenze-emergenze verranno sempre garantite.