GIRO D’ABRUZZO: SAN DEMETRIO NE’ VESTINI-ROCCARASO, “GROTTE DI STIFFE CORNICE D’ECCEZIONE”

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Non solo sport, agonismo e voglia di vincere, il Giro d’Abruzzo sta per partire e porterà con sé immagini che immortaleranno la natura della regione verde d’Italia.

Cresce l’attesa per la tappa San Demetrio ne’ Vestini – Roccaraso Aremogna, in programma giovedì 17 aprile.

Sarà un percorso impegnativo, fatto di ben otto salite, in un saliscendi dispendioso che avrà come cornice il territorio aquilano: da San Demetrio a Castelvecchio Subequo, da Pescina a Pescasseroli, fino a giungere all’Aremogna.

Sono giorni di attesa e organizzazione a San Demetrio ne’ Vestini, città di tappa: da qui scatterà il via alle ore 11.

Tra panorami incantati e scorci di borghi caratteristici, la terza tappa del Giro si candida ad essere una delle cartoline più suggestive dell’Abruzzo interno, che accompagnerà la corsa, offrendo al territorio una vetrina particolarmente prestigiosa.

“Siamo pronti ad accogliere un evento sportivo di rilevanza nazionale che darà al nostro territorio l’opportunità di mostrare le sue bellezze”, evidenzia in una nota il sindaco di San Demetrio, Antonio Di Bartolomeo.

“Attrazioni, peculiarità ed eccellenze del posto, infatti, saranno catturate e raccontate dalle telecamere: non solo, perché basta visitare, già in questi giorni, il sito ufficiale del Giro d’Abruzzo – evento organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Abruzzo – per vedere riportate tutte le informazioni sul territorio, senza dimenticare la gastronomia locale. Ci sarà spazio, soprattutto, per le Grotte di Stiffe e per il Lago Sinizzo: le due attrazioni principali del comune di San Demetrio ne’ Vestini”.

“Ringraziamo la Regione Abruzzo per averci dato l’opportunità di ospitare la partenza del Giro – aggiunge Di Bartolomeo -. Per noi è un onore essere cornice di eventi come questo, perché rappresentano momenti in cui possiamo presentare un territorio dalla bellezza autentica, ben al di fuori dei confini regionali. Si sta portando avanti un lavoro condiviso di promozione territoriale che ha l’obiettivo di incentivare sempre più la crescita a livello socio-economico e culturale delle nostre aree interne; obiettivo che vede l’amministrazione comunale di San Demetrio in prima linea”.

Cornice d’eccezione per la tappa, che si snoderà lungo la valle dell’Aterno, saranno le Grotte di Stiffe: perla naturalistica del Comune di San Demetrio ne’ Vestini che ogni anno incanta oltre 70mila visitatori.

Così l’amministratore unico dell’ATC, Giovanni Cappelli: “Siamo entusiasti che un evento sportivo di questa caratura coinvolga il nostro splendido territorio. Un’occasione unica per farsi conoscere al meglio e per raccontarsi. La carovana popolerà la nostra terra scoprendo luoghi e sapori incredibili. Siamo grati ad RCS per averci dato questa grande opportunità di mettere in vetrina il nostro territorio incantevole. Per le Grotte di Stiffe è un’ulteriore opportunità da cogliere al volo, con l’obiettivo di raccontarsi al grande pubblico di RaiSport ed Eurosport, per richiamare turisti e far conoscere l’unicità delle nostre eccellenze”.