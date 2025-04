ISOLA DEL GRAN SASSO – Con la vittoria del tedesco Georg Zimmerman, si è conclusa l’edizione 2025 del Giro d’Abruzzo di ciclismo maschile. L’ultima tappa, con arrivo ad Isola del Grasso (Teramo), è stata conquistata dal portoghese Ivo Oliveira.

A premiare i vincitori sono il presidente della Regione, Marco Marsilio, e l’assessore alle infrastrutture, Umberto D’Annuntiis.

Il bilancio dì Marsilio è ampiamente positivo: “Il ciclismo porta grande visibilità al nostro territorio – ha detto il presidente – e porta nelle nostre città anche migliaia di appassionati delle due ruote che scoprono, attraverso la televisione e grazie a queste grandi corse, la bellezza dei nostri territori. Ma anche il fascino dei nostri percorsi come quello che abbiamo fatto scoprire quest’oggi”.

“Un percorso inedito, – ha proseguito – da Corropoli a Isola del Gran Sasso e quindi al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata”.. e Santuario che sembra avere le carte giuste per candidarsi ad essere anche un arrivo di tappa al Giro d’Italia.

“Diciamo che questo traguardo – ha confermato il presidente- ha fatto le prove generali. Ho visto gli organizzatori del Giro d’Italia della RCS, piacevolmente sorpresi, ancora una volta, di ciò che hanno trovato in Abruzzo e anche di questo Santuario, degli spazi ampi che offre per poter un domani ambire anche ad ospitare il traguardo di una tappa del Giro d’Italia”.

“Una cosa è certa, – ha aggiunto- ci lavoreremo come abbiamo fatto per altre città. Sono molto felice per il fatto che le località abruzzesi si mettano in mostra e vogliano competere tra loro per avere questi eventi. È la dimostrazione – ha concluso – che è la politica giusta da seguire per far crescere il territorio e valorizzarlo”.