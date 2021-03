GIRO DEL MONDO IN LOCKDOWN: IN USCITA LIBRO ARIANNA DI MARCELLO, RICAVATO A REPARTO COVID ATRI

ATRI – Si intitola “Giro del mondo il lockdown” il libro pubblicato oggi dalla Hatria Edizioni, scritto da Arianna Di Marcello, specializzanda in Malattie Infettive e Tropicali. La giovane autrice pinetese, che ha lavorato per cinque mesi come medico in un reparto Covid-19 del San Liberatore di Atri nel periodo più duro della prima ondata della pandemia, chiusa tra casa e reparto ha voluto regalare ai lettori una sorta di diario di viaggio rispolverando nei suoi ricordi storie e esperienze vissute in giro per il mondo al fine di incoraggiare alla speranza e alla fiducia verso il domani. Un inno alla positività, dunque, che contrasta con le buie giornate del lockdown. L’intero ricavato dalle vendite del libro sarà devoluto al reparto di Medicina Covid-19 del San Liberatore di Atri. Il libro è accompagnato da un booktrailer realizzato dal regista Michael Bosica visionabile al seguente link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225559908415127&id=1549955102.

È possibile ordinare il libro, con consegna a domicilio senza costi aggiuntivi, dal sito www.hatria.info o tramite WhatsApp ai numeri 347.4641866 o 339.2915973.

“Di questa difficile situazione legata alla pandemia – dichiara Di Marcello – ho voluto dare importanza esclusivamente al lato evasivo. Non è un libro inquadrato per una categoria particolare di lettori, ma destinato a tutti, proprio perché chiunque credo abbia avvertito il bisogno di uscire in qualche maniera dal lockdown, anche solo con la fantasia. Io amo molto viaggiare e, durante questo interminabile e faticoso periodo, avendo un’irrefrenabile voglia di avventurarmi e scoprire il mondo, mi è balenata l’idea di ripercorrere per ogni giorno di lockdown un viaggio vissuto negli anni passati. Così ho scritto questo libro, ho ripreso dai miei cassetti foto e ricordi per riviverli in prima persona e regalare evasione a quanti vorranno leggere le mie esperienze di giovane viaggiatrice. Le immagini che accompagnano il libro non sono le solite inquadrature reperibili anche sul web, ma quelle che più rappresentassero la mia realtà, le mie emozioni in quegli attimi. Un lavoro realizzato con il desiderio di donare l’intero ricavato al reparto di Medicina del San Liberatore di Atri, realtà che mi ha permesso di crescere sotto mille sfaccettature”.

Arianna Di Marcello nasce ad Atri, l’11 luglio 1994 e risiede a Pineto. Nel 2018 si laurea con lode in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti. Girovaga per un anno accettando diversi incarichi: dalla guardia medica, alle sostituzioni dei medici di famiglia e pediatri, all’assistenza agli eventi sportivi, al centro di riabilitazione “Sant’Agnese”, fino al reparto Medicina Covid dell’Ospedale San Liberatore di Atri. Attualmente sta svolgendo la specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali nell’Ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Ha sempre aspirato a diventare un medico completo: che vada oltre la scienza, che sia in grado di agire non solo sulla salute ma anche sulle emozioni, che metta al centro dell’attenzione la persona e non la sua malattia. Gli aggettivi che meglio la descrivono sono: positiva, dinamica, curiosa, motivata, ambiziosa e con grande spirito di adattamento. Tutto questo le ha portato a vivere le più disparate esperienze in Italia e all’estero, tra cui quella in Indonesia nel 2014 (da cui è iniziato l’interesse verso le malattie infettive e tropicali). Ha svolto diversi servizi di volontariato tra cui Clowntherapy, assistenza ai disabili e in ambulanza come membro dell’associazione Pros Onlus di Pineto e sensibilizzazione alle problematiche dei paesi in via di sviluppo grazie al “CUAMM Medici con l’Africa”.

Il libro sarà reperibile anche nei punti vendita: Tipografia Hatria, zona Belvedere di Atri; Tabaccheria Cristiano e Pierluigi in Piazza Duomo ad Atri, nell’Edicola Mondadori Point di Pineto; nelle attività: La Pineta da Fabio a Pineto; Forno Stella a Silvi Marina; nella Libreria La Cura a Roseto degli Abruzzi e nella Libreria Universitaria Editrice a Chieti Scalo. Prenotabile anche nelle librerie online: libreriauniversitaria.it; ibs.it; unilibro.it; lafeltrinelli.it; bookdealer.it; librerie.coop.