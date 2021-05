L’AQUILA – Il Giro d’Italia 2021 ritorna in Abruzzo con le sedi di tappa di Notaresco, Castel di Sangro, Campo Felice e L’Aquila.

La regione Abruzzo continua a colorarsi di rosa Giro d’Italia, il simbolo della ripartenza post Covid. La corsa rosa, presentata un mese fa con l’arrivo in Abruzzo, in esclusiva nazionale per le città di Tappa, del Trofeo Senza Fine, rappresenta un’occasione straordinaria di promozione del territorio su oltre 200 testate giornalistiche nazionali e internazionali accreditate a seguire il Giro.

Gli abruzzesi Giulio Ciccone e Dario Cataldo sono tra i partenti di questa 104°edizione e ricambieranno l’affetto e il tifo degli sportivi abruzzesi: il teatino Ciccone della Trek-Segafredo punterà a essere protagonista nelle tappe di montagna a fianco del suo illustre capitano Vincenzo Nibali, mentre il corridore di Miglianico Dario Cataldo (Movistar Team) farà di tutto per lasciare il segno con una vittoria di tappa.

Il primo giorno in rosa è venerdì 14 maggio con la tappa Notaresco-Termoli (181 km), percorso per velocisti, salvo qualche lievi ondulazioni al passaggio nell’entroterra di Chieti con i due traguardi volanti a Crecchio e a Fossacesia Marina.

Il giorno clou è domenica 16 maggio con l’inedito arrivo in salita, sullo sterrato degli impianti da sci Campo Felice (ricadente nel comune di Rocca di Cambio) con partenza da Castel di Sangro per complessivi 158 chilometri.

Una delle tante tappe cosiddette “regina” nel cammino verso la conquista della Maglia Rosa e quella abruzzese propone tante salite, ma molto lunghe, con 4.000 metri di dislivello.

Due sono i traguardi volanti (Celano e Rocca di Cambio) ma le difficoltà del giorno sono i gran premi della montagna a quota 1556 metri di Passo Godi, Forca Caruso (1107 metri), Ovindoli (1457 metri) e gli ultimi 1500 metri con pendenze a doppia cifra sullo sterrato della pista da sci.

La carovana rosa lascerà l’Abruzzo lunedì 17 maggio con la partenza da L’Aquila verso Foligno (139 km di cui i primi 23 in territorio abruzzese), alla vigilia del primo giorno di riposo del Giro. Una frazione semplice che servirà al gruppo di smaltire le fatiche del giorno prima sull’Appennino Abruzzese e con le ruote veloci protagoniste.

Tra i promoter delle tappe del Giro in Abruzzo: Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo, Stefano Garzelli, già vincitore del Giro d’Italia oggi commentatore Rai della corsa rosa, Mauro Vegni direttore del Giro d’Italia, Gianluca Ginoble, cantante del trio internazionale Il Volo e Marco Scarponi, della Fondazione Michele Scarponi intitolata al grande campione scomparso prematuramente in allenamento per un incidente stradale.

Coinvolti in questi giorni di sensibilizzazione anche i singoli comuni: Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Gennaro Di Stefano, sindaco di Rocca di Cambio e Diego Di Bonaventura, sindaco di Notaresco e presidente della Provincia di Teramo.