CHIETI – Grande partenza dal mare fino si contrafforti dell’Appennino, un Giro d’Italia che toccherà tutte le province dell’Abruzzo”, così Mauro Vegni direttore del Giro d’Italia Ha introdotto all’Aquila la Gran Partenza in Abruzzo del Giro d’Italia 2023 prevista per 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi a Fossacesia in provincia di Chieti.

La presentazione , precede quella di tutte le tappe previste a Ottobre è stata organizzata dalla Regione Abruzzo, attore principale di questa impresa.

Per la seconda volta nella storia, dopo quella del 2001, la Corsa Rosa partirà dalla Regione Abruzzo.

La prima e la seconda tappa si svolgeranno interamente sul territorio, la terza, con partenza da Vasto, si dirigerà verso Sud mentre la settima farà ritorno in Abruzzo terminando ai 2135 metri del Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore).

Oggi, alll’auditorium ‘Renzo Piano’ di L’Aquila la presentazione delle tappe alla presenza del Presidente della giunta regionale Marco Marsilio, dell’assessore allo sport, Guido Quintino Liris, dell’assessore al turismo, Daniele D’Amario, del sindaco Pierluigi Biondi, Paolo Bellino, amministratore delegato Rcs, Paolo Bellino, del direttore generale RCS, Mauro Vegni. Alla presentazione sono intervenuti anche i ciclisti professionisti abruzzesi Giulio Ciccone e Dario Cataldo.

Sono intervenuti anche i ciclisti abruzzesi della Trek-SegafredoTruck Giulio Ciccone e Dario Cataldo il primo originario di Chieti e il secondo di Miglianico (CH). In partenza ci sarà una cronometro individuale di 18.4 km sulla Costa dei Trabocchi da Fossacesia Marina (quasi interamente sulla pista ciclabile) ad Ortona.

La seconda frazione sarà adatta ai velocisti e porterà il gruppo da Teramo a San Salvo (7 maggio). Il giorno successivo la carovana saluterà l’Abruzzo con una tappa che partirà da Vasto con direzione Sud prima di rientrare sul territorio venerdì 12 maggio con la settima frazione che si concluderà sul Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore).

Per il quarto anno di fila l’Abruzzo ospiterà un arrivo in salita. Da notare che nelle ultime due occasioni il vincitore di tappa, nel 2021 Egan Bernal a Campo Felice e nel 2022 Jai Hindley sul Blockhaus, si è anche aggiudicato il Giro d’Italia.

“Un prologo sulla costa dei Trabocchi è qualcosa di speciale perché io lì mi ci alleno tutti i giorni, qualcosa di incredibile a livello emotivo”, dice Cataldo. “Mi godrò il tempo e le strade su questa crono”, dice scherzando lo scalatore Ciccone, sottolineando: “Una partenza dalla costa dei trabocchi è un sogno che si avvera per noi ciclisti abruzzes i

“Per l’Abruzzo è un onore ospitare per la seconda volta nella storia la Grande partenza del Giro d’Italia – ha detto Marsilio -. L’Abruzzo nel corso degli ultimi anni è diventato un territorio importante per la corsa rosa sapendo coniugare un mix di percorsi che hanno incontrato le aspettative sia dei velocisti sia degli amanti degli arrivi in salita. Tutto ciò oggi si è reso possibile perché l’Abruzzo ha saputo dimostrare di essere all’altezza: un impegno che abbiamo assunto qualche anno fa, di far tornare l’Abruzzo ad essere centrale, capace di ospitare grandi eventi e questo è il più grande a livello mondiale che si possa ospitare. Fino a maggio ci aspettano nove mesi di promozione del nostro territorio. Faremo innamorare centinaia di milioni di ciclisti e sulla Costa dei Trabocchi dovremo mettere i tornelli per regolare il traffico di ciclisti, di amatori e appassionati che già oggi la utilizzano per il fascino che riesce ad emanare questa pista. Le tappe abruzzesi del Giro 2023 rispecchiano anche questa volta le peculiarità del territorio, capace di offrire, nel volgere di pochi chilometri, la piacevolezza della costa e la maestosità delle montagne. Un’occasione unica per coniugare sport e promozione turistica, una vetrina mondiale importante che richiamerà visitatori e farà sicuramente incuriosire chi seguirà il Giro nelle immagini televisive e nei report giornalistici”.

“L’Abruzzo e la Provincia di Chieti saranno ancora una volta protagonisti del Giro d’Italia con la “Grande Partenza” dalla Via Verde Costa dei Trabocchi per la cronometro di sabato 6 maggio 2023, che darà il via alla 106^ edizione. A fare dunque da apripista al più importante e seguito evento sportivo italiano nel mondo saranno i panorami mozzafiato e le scogliere a picco sul mare della nostra meravigliosa Provincia”. afferma il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, al termine della presentazione svoltasi questa mattina a L’Aquila e alla quale ha preso parte il Consigliere provinciale con delega alla Via Verde, Davide Caporale.

“Sarà un Giro d’Italia che vedrà i riflettori accesi della stampa nazionale ed internazionale anche su Vasto e San Salvo, dove sono previste una partenza e un arrivo, oltre che su Teramo e Campo Imperatore, grazie all’impegno della Regione e al fiduciario Rcs Maurizio Formichetti. Il Giro d’Italia permetterà ancora una volta alla nostra Provincia e alla nostra Regione di avere una vetrina di inestimabile valore per la promozione delle straordinarie ricchezze del nostro paesaggio. In particolare la cronometro Fossacesia Marina-Ortona sulla Via Verde Costa dei Trabocchi sarà una importante occasione di valorizzazione di quella che è una realtà fondamentale per il nostro territorio, un grande evento internazionale che sarà capace di dare un forte impulso alla economia turistica dei Comuni della Via Verde e dell’intero Abruzzo”, sottolinea Menna.

“La ‘Grande Partenza’ dalla nostra città è un evento storico per Fossacesia, straordinario sia per il valore sportivo, che per l’imponente ricaduta mediatica e turistica – afferma a caldo il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Se c’è uno sport capace di presentare sul palcoscenico internazionale un territorio con le sue bellezze e le sue tipicità, questo è il ciclismo. Dovremmo essere quindi capaci di cogliere appieno la grande opportunità che ci è capitata.

“Sarà fondamentale fare squadra, coinvolgendo insieme all’Amministrazione comunale tutti i settori della città – avverte il Sindaco Di Giuseppantonio -. Istituiremo un comitato nel quale saranno rappresentate le associazioni sportive, culturali, dei commercianti, degli operatori turistici ma anche il mondo della scuola. Abbiamo già tenuto nei giorni scorsi una prima riunione informale e presto formalizzeremo quello che dovrà essere il gruppo di lavoro preposto all’organizzazione dell’evento. Sarà anche l’occasione per ricordare al mondo intero Alessandro Fantini, una delle figure simbolo dello sport regionale, protagonista dal 1948 al 1961 di successi dal valore assoluto nel ciclismo a cui Fossacesia ha dedicato la sua piazza principale e lo scorso anno, le sue spoglie, per 60 anni custodite a Brescia, sua città d’adozione, sono ritornate nella terra d’origine. Ma questa è anche la città nella quale amava soggiornare in estate Gino Bartali, al quale è intitolata una strada del lungomare della Marina. Un sentito ringraziamento lo dobbiamo rivolgere alla Regione Abruzzo, alla RCS e all’uomo di fiducia di Rizzoli-Corriere della Sera Media Group S.p.A–Sport, Maurizio Formichetti, per aver lavorato assiduamente per fare dell’Abruzzo la regione protagonista del prossimo Giro d’Italia”.

TAPPA 1: FOSSACESIA-ORTONA, 18.4 KM

Cronometro inaugurale quasi interamente lungo la pista ciclabile della Costa dei Trabocchi con una breve salita finale che conduce all’arrivo in centro a Ortona

TAPPA 2: TERAMO-SAN SALVO, 204 KM

Tappa mossa nella prima parte nel Teramano prima di percorrere la costa fino all’arrivo con alcune deviazioni su piccole salite come Silvi Paese e Chieti. Volata di gruppo assicurata.

TAPPA 7: GRAN SASSO D’ITALIA (CAMPO IMPERATORE)

Tappa di alta montagna e primo arrivo sopra i 2000 m del Giro 2023. Entrando da sud si scalano Roccaraso e la salita di Calascio prima di affrontare l’arrivo a Campo Imperatore dallo stesso versante del 2018.