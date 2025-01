ROMA – Presentato il Giro d’Italia 2025, che vedrà un’unica tappa in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, da Castel di Sangro a Tagliacozzo. Poi, il giorno dopo, si ripartirà da Giulianova (Teramo) in direzione Marche.

La 108esima edizione, in programma dal 9 maggio al primo giugno, per la quindicesima volta nella sua storia, partirà dall’estero.

Come annunciato durante la presentazione all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma per la prima volta, la competizione partirà dall’Albania, con la prima tappa Durazzo – Tirana.

In Abruzzo ci sarà invece la 7° tappa, prevista per il 16 maggio con partenza da Castel di Sangro e arrivo a Marsia, località di Tagliacozzo, con un tracciato impegnativo con salita a Roccaraso, Campo di Giove, Sulmona, Altopiano delle Rocche e piana del Fucino.

Come sottolinea il presidente della Regione, Marco Marsilio: “l’Abruzzo sarà ancora una volta protagonista della corsa rosa, con i suoi paesaggi montani e le sue montagne quest’anno particolarmente innevate. Il Giro d’Italia continua a far scoprire l’Abruzzo, e l’Abruzzo continua a farsi scoprire da questa meravigliosa opportunità”.

ECCO LE 21 TAPPE

Al via con tre tappe inedite in Albania, di cui una crono, fino ad arrivare al “Grande Arrivo” a Roma, per un tracciato totale di 3413 km con 52.500 metri di dislivello.

Due saranno le prove a cronometro individuale, sei le tappe per velocisti, otto di media montagna e cinque di alta montagna. Circa trentotto, invece, i chilometri di sterrato, trenta di strade bianche nel finale della tappa di Siena e otto sul Colle delle Finestre che sarà anche La ‘Cima Coppi’ con i suoi 2.178 metri.

Tappa 1: 9 maggio, Durazzo-Tirana da 164 km e un finale con due salite ravvicinate anche con pendenze in doppia.

Tappa 2: 10 maggio, a Tirana in scena subito la prima delle due crono del Giro con una distanza di 13,7 km.

Tappa 3: 11 maggio, frazione di Valona da 160 km con l’ascesa di Qafa e Llogarasë, primo punto sopra i 1000 metri.

Tappa 4: 13 maggio, dopo un giorno di riposo la carovana si sposta in Puglia per il tratto Alberobello-Lecce da 187 km.

Tappa 5: 14 maggio, si risale la penisola con altre due tappe da volata, la prima tra Ceglie Messapica e Matera (144 km).

Tappa 6: 15 maggio, la ‘Corsa Rosa’ arriva alle pendici del Vesuvio con il tratto Potenza-Napoli, il più lungo del Giro (226km).

Tappa 7: 16 maggio, primo arrivo in salita a Tagliacozzo (Abruzzo), partendo da Castel di Sangro per un totale di 168km.

Tappa 8: 17 maggio, frazione Giulianova-Castelraimondo (197 km) con un dislivello da 3800m.

Tappa 9: 18 maggio, spazio alla Gubbio-Siena, tappa Bartali di questa edizione, con cinque settori di strade bianche nel finale prima dell’arrivo in Piazza del Campo.

Tappa 10: 20 maggio, la seconda settimana riparte dalla Toscana dopo il giorno di riposo con la seconda e ultima crono Lucca-Pisa (28,6 km).

Tappa 11: 21 maggio, torna nel Giro la salita di San Pellegrino in Alpe all’interno della tappa Viareggio-Castelnovo ne’ Monti (185 km).

Tappa 12: 22 maggio, tappa in volata quella tra Modena e Viadana (172 km).

Tappa 13: 23 maggio, 180 i km da percorrere tra Rovigo e Vicenza con chiusura sullo strappo di Monte Berico.

Tappa 14: 24 maggio, circuito transfrontaliero da 186 km Treviso-Nova Gorica/Gorizia.

Tappa 15: 25 maggio, la settimana si conclude ad Asiago con una tappa molto impegnativa da 3900 metri di dislivello anche se senza arrivo in salita (214km totali).

Tappa 16: 27 maggio, dopo l’ultimo giorno di riposo si arriva in Trentino. Piazzola sul Brenta-San Valentino (199 km) con cinque salite, compreso l’arrivo sul Monte Baldo.

Tappa 17: 28 maggio, nella tappa da 154 km San Michele all’Adige-Bormio è compresa la Montagna Pantani.

Tappa 18: 29 maggio, l’arrivo a Cesano Maderno dopo 144 km partendo da Morbegno precede due tappe per gli uomini di classifica.

Tappa 19: 30 maggio, Biella-Champoluc sono 166 km per il dislivello più alto (4950m).

Tappa 20: 31 maggio, da Verrès a Sestrière, è lunga 203 km e ripropone l’accoppiata finale Colle delle Finestre (8 km di sterrato e Cima Coppi 2025) e Sestrière.

Tappa 21: 1 giugno: 141 km per il gran finale a Roma.