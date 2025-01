GIRO D’ITALIA 2025: D’AMORE, “IL PARCO SIRENTE VELINO PROTAGONISTA”

L’AQUILA – “Sarà una splendida vetrina per valorizzare il nostro splendido territorio”.

Così, in una nota, il presidente del Parco Sirente Velino, Francesco D’Amore, a margine della presentazione del Giro d’Italia 2025 che sarà in Abruzzo con la 7ª tappa Castel di Sangro – Tagliacozzo, venerdì 16 maggio.

Un percorso di 168 km che attraverserà il Parco naturale regionale Sirente Velino. In particolare, la Carovana rosa percorrerà un ampio tratto della Valle Subequana: dopo il passaggio a Sulmona, infatti, da Raiano imboccherà la SS5 in salita, tra tornanti e una vista mozzafiato, alla volta di Goriano Sicoli. Poi scenderà a Castel di Ieri, dirigendosi verso Gagliano Aterno e Secinaro, per poi iniziare l’ascesa verso il Sirente. A Vado della Forcella il Gran Premio della montagna, con la vetta più alta di tappa. Da qui, l’arrivo sull’Altopiano delle Rocche, con Rocca di Mezzo e Ovindoli, prima di proseguire verso la Marsica, con Massa d’Albe e Magliano de’ Marsi, e quindi l’arrivo a Tagliacozzo, in località Marsia.

“La bellezza di questo territorio – prosegue il presidente D’Amore – conquista palcoscenici sempre più importanti. Siamo orgogliosi di poter mostrare i suoi splendidi paesaggi agli atleti, agli organizzatori e ai tantissimi spettatori che seguiranno il Giro in Italia e non solo. Siamo consapevoli dell’importanza della promozione attraverso canali importanti, come questo, così come lo siamo dell’unicità della nostra terra che merita l’attenzione che finalmente sta ottenendo e che ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione”.

“Un doveroso ringraziamento agli organizzatori e alle istituzioni, a partire dalla Regione Abruzzo, che hanno collaborato per dare questa opportunità al territorio del Parco”, conclude.