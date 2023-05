GIRO D’ITALIA A CAMPO IMPERATORE: POLVERIZZATI IN POCHE ORE I MILLE BIGLIETTI PER LA FUNIVIA

L’AQUILA – Già esauriti in poche ore i mille biglietti per i posti sulla funivia del Gran Sasso d’Italia, per raggiungere Campo Imperatore dalla base di Fonte Cerreto venerdì 12 maggio, in occasione dell’arrivo della settima tappa del 106esimo Giro d’Italia.

I mille biglietti erano stati messi in vendita on line dal Centro Turistico del Gran Sasso a partire dal 9 maggio collegandosi con il sito www.ilgransasso.it.

Non saranno valide le tessere stagionali né altri tipi di benefici e agevolazioni per il trasporto in funivia, che sarà in funzione continuativamente dalle 8 fino a sera per portare, sia in salita che in discesa, una parte degli addetti all’organizzazione e i possessori dei biglietti. Previsto anche un servizio di autobus.