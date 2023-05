GIRO D’ITALIA A FOSSACESIA: ALTRI 27 EVENTI PRIMA DELLA GRANDE PARTENZA

FOSSACESIA – “Fossacesia s’appresta a vivere ancora le ultime ore prima dell’avvio della prima tappa della quinta edizione del Giro e della Grande Partenza del Giro d’Italia e con 27 eventi in programma per il 26 maggio, nel centro città e sul Lungomare della Marina. Manifestazioni che si aggiungono ai 44 che dal mese di aprile hanno accompagnato l’attesa per due eventi di rilevanza internazionale, per i quali c’è stato un grande fermento”.

È quanto tiene a sottolineare il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, per descrivere il clima di festa che anima Fossacesia.

“La partecipazione è stata davvero senza precedenti: dai cittadini che hanno addobbato balconi e finestre della loro abitazioni, alle associazioni culturali, sportive, sena dimenticare gli esercenti e persino le scuole alberghiere e le aziende che si occupano di ambiente, gli studenti delle scuole cittadine – evidenzia Di Giuseppantonio – Una adesione che ha dell’incredibile, che non è stata solo proiettata a curare solo la parte sportiva, ma a guardare bene i riflessi sul turismo che avrebbe portato, senza dimenticare l’importanza della la mobilità sostenibile, con il Giro E. Vivremo le prossime ore con emozione tutti per una giornata che rimarrà nella storia di Fossacesia”.