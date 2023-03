GIRO D’ITALIA: A FOSSACESIA BANDO PER INVITARE CITTADINI E ASSOCIAZIONI A ORGANIZZARE EVENTI

FOSSACESIA – La Giunta comunale di Fossacesia ha deliberato il bando rivolto ad associazioni e privati, per proporre iniziative in occasione della Grande Partenza del Giro d’Italia, la cui edizione numero 106 prenderà il via dal lungomare di località Marina, il 6 maggio prossimo.

“Intendiamo dare la concreta possibilità a quanti, persone singole e associate, enti pubblici e privati, gruppi culturali, associazioni, comitati festa e altri soggetti che operano nel settore sportivo, culturale, sociale e della promozione turistica, di Fossacesia e di altre parti d’Italia, di valorizzare al meglio un evento tanto importante quanto unico per la nostra città”, sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

“Sarà anche il miglior modo per calendarizzare tutti gli eventi che anticipano la prova crono nei mesi di aprile e maggio, che di fatto aprirà ufficialmente il Giro d’Italia e prevista nel primo pomeriggio del 6 maggio, ma anche il via, al mattino, da Piazza Alessandro Fantini, della prima tappa del Giro-E, che si corre su delle bici con pedalata assistita, evento inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, che si svolge sulle strade del Giro d’Italia”.

Il bando è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Fossacesia. Le proposte dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 12 marzo prossimo.