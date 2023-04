GIRO D’ITALIA: A FOSSACESIA UN PARCHEGGIO PER PERSONALE ATTIVITA’ COMMERCIALI DELLA MARINA

FOSSACESIA – Il parcheggio comunale di Fosso Palazzo, a Fossacesia Marina, riservato a coloro che nel giorno della tappa d’avvio della 106ma edizione della Corsa Rosa dovranno raggiungere per lavoro le attività commerciali del Lungomare.

È quanto stabilito dall’Amministrazione comunale, nel corso della riunione tecnica su viabilità, area sosta auto e sicurezza per la Grande Partenza del Giro d’Italia del 6 maggio prossimo, presieduta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio alla presenza dei tecnici e degli assessori Danilo Petragnani e Giovanni Finoro, e svoltasi oggi nella sede municipale.

“Era nostra premura poter garantire a stabilimenti balneari, bar e punti di ristoro di poter operare agevolmente”, ha precisato in una nota il sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

“Riservare ai titolari e al personale di queste attività un’area per la sosta auto nelle giornate del 5 e del 6 maggio – ha spiegato il sindaco Di Giuseppantonio -, tra l’altro vicino al Lungomare, è stata una scelta necessaria in occasione di un evento che richiamerà numerosi appassionati di ciclismo e turisti alla Marina”.

La gestione del parcheggio in via Fosso Palazzo è stata affidata a una società i cui addetti consentiranno l’accesso all’area dietro esibizione del contratto di lavoro.

Domani il sindaco, gli assessori ed il delegato al Volontariato Umberto Petrosemolo avranno un nuovo incontro in Comune per definire gli ultimi dettagli sulle zone sosta auto, che sono state già individuate nel territorio comunale e dedicate all’accoglienza di quanti arriveranno a Fossacesia per il Giro E, che partirà da piazza Alessandro Fantini, la mattina del 6 maggio, e per la crono Fossacesia-Ortona, che prenderà il via nel primo pomeriggio.

Sarà cura dell’ Amministrazione Comunale fornire tutte le informazioni alla popolazione sulla percorrenza delle strade e sulle zone dedicate alla sosta.