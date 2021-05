GIRO D’ITALIA ALL’AQUILA, LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CITTADINA

L’AQUILA – A causa di una modifica del percorso interno all’Aquila della tappa del Giro d’Italia che partirà nella tarda mattinata di oggi, via Pescara nel tratto tra via Strinella e via Castello sarà interamente chiusa al traffico; per raggiungere il quartiere di Santa Maria di Farfa sarà possibile utilizzare Porta Leoni, percorribile a doppio senso con l’assistenza della Polizia municipale.