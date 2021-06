GIRO D’ITALIA, CAMPO FELICE TAPPA PIU’ SPETTACOLARE. LIRIS: “PREMIATO IL NOSTRO IMPEGNO”

L’AQUILA – “È con grande orgoglio che accogliamo il premio per la tappa più spettacolare del Giro d’Italia assegnato alla Castel di Sangro – Campo Felice. Rcs, in questo modo, ha impreziosito ulteriormente il grande lavoro che è stato fatto da istituzioni, con il contributo fondamentale del sindaco di Rocca di Cambio, Gennaro Di Stefano e organizzatori per predisporre un arrivo sullo sterrato che rimarrà nella storia della Corsa rosa”.

Lo dichiara in una nota l’assessore regionale allo Sport e alle Aree interne, Guido Liris.

“Un riconoscimento che arriva direttamente dal pubblico – aggiunge Liris – che si è espresso con una votazione social, a testimonianza di come quella giornata e quello scenario siano entrati nel cuore degli appassionati di ciclismo. Dal canto nostro, questo premio ci consentirà di valorizzare ulteriormente il nostro territorio anche sotto il profilo dello sviluppo turistico e socio economico, promuovendo una bellezza unica come Campo Felice, capace di coniugare valori straordinari, all’insegna della sostenibilità”.

“La strategia dei grandi eventi promossa dalla Regione si conferma sempre più vincente: accanto a manifestazioni sportive di primissimo livello si aggiungono occasioni per la crescita dell’intero territorio e per favorire la piena ripartenza dopo la pandemia. In questo solco continueremo a lavorare sempre, nei mesi a venire e negli anni”, conclude Liris.