L’AQUILA – Una nona tappa del Giro d’Italia 2021, quella Castel di Sangro-Campo Felice, segnata da una bruttissima caduta per Matej Mohoric.

Ma è stata anche la tappa del colombiano Egan Bernal, un successo che gli consente di essere la nuova maglia rosa: “Ho fatto tanti sacrifici per arrivare qui dopo la vittoria al Tour. Volevo fare bene oggi, non sapevo come sarebbe andata ma i miei compagni di squadra sono stati straordinari perché hanno creduto in me senza che io stesso fossi così sicuro”, le sue parole.

Tornando all’incidente del ciclista sloveno della Bahrain Victorious, campione del mondo under 23 nel 2013 a Firenze, aveva allungato sul gruppo compatto e aveva tentato la fuga con altri corridori. Ma, in un tratto in discesa, ha perso improvvisamente il controllo della sua bicicletta ed è stato sbalzato in avanti, cadendo e battendo la testa sull’asfalto. Lo sloveno è stato soccorso e portato via su una barella e poi in ambulanza, e si può dire che il casco gli abbia salvato la vita. È stato portato in un ospedale della zona, e il suo ds Franco Pellizotti ha riferito ai microfoni Rai che “Matej è cosciente, ci ha dato il numero della sua compagna e ci ha chiesto di avvisarla. Questo ci ha un po’ tranquillizzato”.

È stato il giorno clou con l’inedito arrivo in salita, sullo sterrato degli impianti da sci Campo Felice (ricadente nel comune di Rocca di Cambio) con partenza da Castel di Sangro per complessivi 158 chilometri.

Una delle tante tappe cosiddette “regina” nel cammino verso la conquista della Maglia Rosa e quella abruzzese ha proposto tante salite, ma molto lunghe, con 4.000 metri di dislivello. Due i traguardi volanti (Celano e Rocca di Cambio) ma le difficoltà del giorno sono i gran premi della montagna a quota 1556 metri di Passo Godi, Forca Caruso (1107 metri), Ovindoli (1457 metri) e gli ultimi 1500 metri con pendenze a doppia cifra sullo sterrato della pista da sci.

La carovana rosa lascerà l’Abruzzo domani, lunedì 17 maggio, con la partenza da L’Aquila verso Foligno (139 km di cui i primi 23 in territorio abruzzese), alla vigilia del primo giorno di riposo del Giro. Una frazione semplice che servirà al gruppo di smaltire le fatiche di oggi sull’Appennino Abruzzese e con le ruote veloci protagoniste.

Ordine d’arrivo della nona tappa del Giro d’Italia, Castel di Sangro-Campo Felice di 158 km: 1. Egan Bernal (Col-Ineos) in 4 h 08:23. 2. Giulio Ciccone (Ita-Trek Segafredo) a 7” 3. Aleksandr Vlasov (Rus-Astana) st. 4. Remco Evenepoel (Bel) a 10” 5. Daniel Martin (Irl) st 6. Damiano Caruso (Ita) st 7. Romain Bardet (Fra) a 12” 8. Marc Soler (Spa) st 9. Daniel Martinez (Cil) st 10. Joao Almeida (Por) st 11. Davide Formolo (Ita) st 21. Vincenzo Nibali (Ita) a 35” 25. Attila Valter (Ung) a 49”.

Classifica generale del Giro d’Italia dopo la nona tappa: 1. Egan Bernal (Col-Ineos Grenadiers) in 35h19’22” 2. Remco Evenepoel (Bel-Deceuninck) a 15” 3. Aleksandr Vlasov (Rus-Astana) a 21” 4. Giulio Ciccone (Ita) a 36” 5. Attila Valter (Ung) a 43” 6. Hugh John Carthy (Gbr) a 44” 7. Damiano Caruso (Ita) a 45” 8. Daniel Martin (Irl) a 51” 9. Simon Yates (Gbr) a 55” 10. Davide Formolo (Ita) a 1’01”.