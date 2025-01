GIRO D’ITALIA: CASTEL DI SANGRO PROTAGONISTA DELLA SETTIMA TAPPA CON PARTENZA IL 16 MAGGIO

CASTEL DI SANGRO – “Castel di Sangro torna ad essere palcoscenico del ciclismo internazionale e si prepara a vivere una delle stagioni più emozionanti, con un ruolo da grande protagonista nel prossimo Giro d’Italia”.

Così il sindaco di Castel di Sangro (L’Aquila) e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, a margine della presentazione del Giro d’Italia 2025, che si è svolta ieri a Roma presso il Parco della Musica. La settima tappa, che si terrà il 16 maggio 2025, partirà proprio da Castel di Sangro, “un momento storico – ha aggiunto il primo cittadino – che consacra il nostro territorio come cuore pulsante della grande Corsa rosa e dello sport”.

Con i suoi 168 chilometri e l’arrivo in salita a Tagliacozzo (Aq), questa tappa – come ricordato nel corso della presentazione – è destinata a entrare nel cuore degli appassionati di ciclismo e a essere una delle più attese di tutta la manifestazione. “Un privilegio straordinario per il nostro territorio, che ospiterà non solo la partenza della tappa, ma anche il celebre ‘Villaggio del Giro’, che sarà allestito il giorno precedente, il 15 maggio, in piazza – ha proseguito Caruso – Un’occasione unica per vivere la passione del ciclismo con una grande festa ricca di eventi, attività e l’incredibile carica di energia della Carovana rosa”. Castel di Sangro si prepara ad accogliere atleti, tifosi e visitatori: “Il Giro d’Italia non rappresenta solo una gara, ma è un evento che si vive a 360 gradi e che segnerà un passo decisivo nella storia di Castel di Sangro, consolidando il nostro ruolo di protagonista nel panorama sportivo e turistico nazionale ed internazionale”, ha concluso il sindaco.