GIRO D’ITALIA: CIRCO ROSA PER SECONDO GIORNO IN ABRUZZO, PARTENZA DA GIULIANOVA, ARRIVO NELLE MARCHE

Ottava tappa oggi, sabato 17 maggio, del Giro d’Italia 2025. Nella Giulianova-Castelraimondo i corridori percorreranno 197 km con 3800 metri di dislivello, un tappone appenninico di grande dislivello (3700 m). I corridori lasceranno la pianura dopo la costa adriatica e affronteranno strade che fanno spesso parte della Tirreno-Adriatico. Scaleranno in sequenza Sassotetto (valico di Santa Maria Maddalena), Montelago, Castel Santa Maria e Gagliole e si prevede l’arrivo di gruppetti selezionati.

Il finale si caratterizza per due salite brevi, ma secche. La prima porta a Castel Santa Maria (brevi strappi al 12-13% su circa 2 km). Poi si raggiunge Matelica per portarsi a Gagliole dove a 6.5 km dall’arrivo un breve muro di 800 m al 12% con punte leggermente superiori porta alla discesa finale impegnativa fino ai 2 km dal traguardo. Da segnalare, a circa 400 m dall’arrivo, la curva a destra che immette nel centro abitato, con uscita in salita tra il 5% e il 2% fino all’arrivo, sempre in leggera ascesa.

Primoz Roglic cercherà di conservare la maglia rosa o lascerà andare via una fuga? Tra i favoriti per la vittoria ci sono Filippo Zana, Andrea Vendrame e Edoardo Zambanini. Tra gli outsider potrebbero dire la loro Giulio Pellizzari, Tom Pidcock e Isaac Del Toro.La

Giulianova-Castelraimondo, ottava tappa del Giro d’Italia 2025, parte alle 12:25 e l’arrivo è previsto tra le 16:59 e le 17:30.

Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, poi dalle 14 su Rai 2 fino all’arrivo. Streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati diretta tv dalle 11:15 su Eurosport 1 e streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.