GIRO D’ITALIA, DI GIUSEPPANTONIO: “PER ME UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA'”

FOSSACESIA – “In piedi sui pedali, Fossacesia e la Costa dei Trabocchi si sono lanciati nella volata che li pone nel panorama turistico italiano e internazionale grazie al Giro d’Italia e Giro E. Per me è un giorno speciale che vede premiare anni di lavoro, di impegno, di passione, un sogno diventato realtà”.

Si commuove il sindaco Enrico Di Giuseppantonio nel suo saluto, poco prima di dare il via alla prima tappa della corsa rosa da Fossacesia Marina, insieme al presidente della Regione, Marco Marsilio, al presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna e Urbano Cairo, presidente della Rcs, la società che organizza il Giro.

Un Lungomare gremito fino all’inverosimile, così come è avvenuto per la Via Verde. Tanta gente, che ha salutato al loro passaggio i 176 corridori impegnati nella crono Fossacesia-Ortona, in una giornata primaverile.

Festa nella festa, con la partecipazione delle scuole di Fossacesia, di Lanciano, degli studenti dell’istituto alberghiero di Villa Santa Maria, che hanno deliziato gli ospiti del Villaggio del Giro con una torta ‘rosa’ per festeggiare i 106 anni del Giro d’Italia. Tanti gli eventi che hanno caratterizzato le ultime settimane e le ore che hanno preceduto gli importanti appuntamenti sportivi.

“Tutto è andato nel verso giusto: parcheggi, traffico, sicurezza, collegamenti bus e navette tanto a Fossacesia città, che alla Marina. Sono davvero felice per la pubblicità che ha ricevuto la Via Verde e Fossacesia, con quest’ultima che ha dato una grande risposta e tante memorabili immagini di forte partecipazione nei due eventi di cui è stata protagonista, in queste ore – aggiunge Di Giuseppantonio – È incredibile come il ciclismo unisca, coinvolga e Fossacesia è stata all’altezza, confermando la sua particolare passione per questo sport che suscita ogni volta il ricordo di Alessandro Fantini”.

“Sono orgoglioso dei miei concittadini e sono altrettanto felice per l’ottimo lavoro svolto in queste settimane per stare al passo della Rcs, una efficientissima organizzazione, che ringrazio di cuore per aver pubblicamente apprezzato l’efficienza, il decoro e l’affetto di Fossacesia per il Giro E e per la Grande Partenza del Giro d’Italia. Ci è stata data una grande opportunità, ora sta a noi dimostrare di averla meritata per far decollare il turismo”.