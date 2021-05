GIRO D’ITALIA, DOMANI A VASTO IL PASSAGGIO DELLA SETTIMA TAPPA

VASTO – La Città del Vasto è pronta ad accogliere domani il passaggio della settima tappa del Giro d’Italia 2021, Notaresco-Termoli.

“Il ciclismo è uno degli sport più amati e popolari nel nostro territorio. Una passione – hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega al Turismo allo Sport, Carlo Della Penna – nata anche grazie al Giro d’Italia. Una corsa che in questi cinque anni è stata un appuntamento fisso sulle strade della nostra città. La carovana rosa torna per regalarci uno spettacolo sportivo”.

L’evento interesserà un ampio perimetro urbano della S.S. 16 Adriatica. Per garantire condizioni di sicurezza si è ritenuto necessario dalle ore 13:00 alle ore 17:00 (fino a cessate esigenze) chiudere il transito ai veicoli nel tratto stradale della S.S. 16 (centro abitato Vasto Marina) compreso da Località Trave a Località Buonanotte. Si ricorda inoltre che sono sospese le attività didattiche.

Sarà, un grande evento, che non mancherà di richiamare i tanti tifosi che seguono con passione il Giro d’Italia. Un saluto e un in bocca al lupo va, dunque, ai formidabili campioni che applaudiremo ed inciteremo con entusiasmo ed un sincero ringraziamento a tutti coloro che, a vario livello, si spenderanno con impegno affinché tutto vada per il meglio. Una bella occasione – concludono Menna e Della Penna – per promuovere il nostro territorio al quale non di rado vengono assegnate manifestazioni sportive di rilievo nazionale o mondiale”.