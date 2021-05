GIRO D’ITALIA, DOMANI TAPPA CASTEL DI SANGRO – CAMPO FELICE

L’AQUILA – Domani 16 maggio si correrà la tappa del Giro d’Italia Castel di Sangro – Campo Felice Rocca di Cambio di 158 chilometri è la tappa attesa da tutti i corridori che puntano alla conquista del Giro per salite da affrontare e dislivello di ben 4.000 metri da mettere nelle gambe.

La partenza da Castel di Sangro è inedita nella storia del Giro con ritrovo alle 10:55 in corso Vittorio Emanuele, la sfilata a turno delle squadre partecipanti, la partenza ufficiosa alle 12:15 e il via agonistico della tappa alle 12:25 dopo un trasferimento di 4800 metri per uscire dal centro cittadino di Castel di Sangro.

È il primo vero tappone di montagna del Giro 2021 con pochi metri di pianura, pendenze severe, salite dure e molto lunghe collocate in cima ai gran premi della montagna di Passo Godi (1556 metri), Forca Caruso (1107) e Ovindoli (1457 metri).

A movimentare la corsa anche i due traguardi volanti di Celano e di Rocca di Cambio paese. La resa dei conti finale sull’ascesa conclusiva che porta all’inedito traguardo della stazione sciistica di Campo Felice, a quota 1655 metri, con gli ultimi 1800 metri lungo una strada sterrata. L’arrivo è previsto tra le 17:00 e le 17:30.

Rocca di Cambio è già stata sede di quattro arrivi di tappa della Corsa Rosa: 1965 vittoria di Luciano Galbo, 1966 il tedesco Rudi Altig, 1968 lo spagnolo Luis Pedro Santamarina e nel 2012 Paolo Tiralongo (ultimo corridore italiano in ordine temporale a vincere una tappa del Giro in Abruzzo).