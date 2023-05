GIRO D’ITALIA: FACCIA DA CAMPO IMPERATORE, “QUI TUTTO PRONTO PER GIORNATA MEMORABILE”

L’AQUILA – “Qui siamo pronti: anche l’area dell’arrivo è completamente sgombra dalla neve. Fa un po’ di freddo, siamo a 2 gradi centigradi ma con zero gradi percepiti. L’attesa per quella che sarà una giornata memorabile per Campo Imperatore è in compenso caldissima”.

Così nell’intervista streaming Luigi Faccia, consigliere comunale dell’Aquila e maestro di sci, direttamente da Campo Imperatore sul Gran Sasso, dove domani tra le 13.0 e le 17.30 ci sarà il traguardo della settima tappa del Giro d’Italia.

“La speranza è che domani le nuvole si alzino un po’ – spiega Faccia -, per permettere la visione anche aerea del nostro meraviglioso panorama. Le previsioni meteorologiche dicono tempo variabile, non ci resta che sperare per il meglio. In ogni caso sarà una occasione di visibilità e promozione per il nostro territorio straordinaria, per l’aspetto invernale dello sci, ma non solo, per le opportunità che questa montagna dolomitica offre al turismo e allo sport di montagna, per 365 giorni l’anno. Un fantastico biglietto da visita”.

Faccia mostra poi una bella opera d’arte in ferro dedicata alla grande vittoria di Marco Pantani, nel 1999, collocata al limitare del piazzale d’arrivo.

Annuncia poi che “ci sarà una grande sorpresa, a cura dei maestri di sci”, ma non vuole giustamente spoilerare nulla.

“Stanno venendo molti ciclisti – prosegue Faccia -, ora ne sta arrivando un altro, gli mancano 200 metri, ma ci metterà secondo me mezz’ora, mezz’ora, con il passo che porta”.

Allargando lo sguardo Faccia spiega che “la stagione sciistica è stata segnata da un marzo e un aprile straordinari, con un record di presenze. Purtroppo però abbiamo pagato il fatto che siamo rimasti chiusi a dicembre e gennaio e il consuntivo è il meno 20%, rispetto alla grande annata del 2022.. Anche oggi le piste sono sono innevate, ma come è noto dal 7 maggio la stagione si è conclusa per motivi di sicurezza”.

