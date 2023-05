FOSSACESIA – È una Fossacesia davvero in movimento e in fermento in queste ore di vigilia dall’avvio della prima tappa del Giro E, dal centro cittadino, e per la Grande Partenza del Giro d’Italia, dalla Marina.

In piazza Alessandro Fantini, dalla quale sabato mattina, 6 maggio, inizierà la corsa con bici a pedalata assistita, la RCS, la società che organizza la corsa ciclistica tra le più famose al mondo, prende corpo il Green Villagge, che si snoderà, con la presenza di numerosi altri stand di associazioni e aziende anche su via dei Pioppi, trasformandosi in grande punto d’incontro a cielo aperto per bambini e adulti sui temi della mobilità sostenibile. Il via della prima tappa in E-Bike, è previsto alle ore 11:40. I ciclisti lasceranno piazza Fantini per dirigersi verso l’area dell’abbazia di San Giovanni in Venere e da lì scendere verso il Lungomare della Marina e la Via Verde della Costa dei Trabocchi, dalla quale raggiungeranno Ortona, dopo aver percorso 28,300 chilometri.

Anche la riviera si è trasformata in grande un cantiere. Sempre la RCS, è in piena attività per allestire anche sul lungomare, nei pressi dell’area verde Baya Verde, il Villaggio , sistemare il percorso sulla Via Verde, sul quale 176 ciclisti si cimenteranno nella cronometro, che aprirà ufficialmente la 106ma edizione del Giro d’Italia. Mezzi delle televisioni che seguiranno in Giro, sono già giunte per allestire i collegamenti, così come quelli della 22 squadre iscritte, che hanno trovato posto nell’area del porto turistico. La partenza del primo corridore è prevista alle 13:50, con arrivo ad Ortona dopo 19.6 km. La conclusione della prima frazione, con l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara è indicata dall’organizzazione alle 17.10 circa.

“La città ha cambiato volto nelle ultime ore. Il maltempo dei giorni scorsi ha rallentato alcuni interventi previsti sulle strade del centro e della riviera, che si stanno effettuando in queste ore di vigilia. Una corsa nella corsa ma siamo pronti – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – grazie all’impegno di quanti si sono dedicati in questi giorni al lavoro organizzativo e degli Uffici Comunali”.

“Abbiamo provveduto a dare un’ampia e dettagliata comunicazione sul sito istituzionale e attraverso i social alla cittadinanza e a quanti vorranno raggiungere Fossacesia, indicando luoghi destinati a parcheggio auto, sulla percorribilità delle strade e cui collegamenti bus e con navette. Tra l’altro, sulla base delle ultime decisioni prese dalla Prefettura di Chieti, la società Di Fonzo, che garantirà i servizi di trasporto da Lanciano a Fossacesia Marina e delle navette che faranno da spola dai luoghi scelti per la sosta, nei pressi della nuova stazione ferroviaria al Lungomare, ha aggiunto una corsa di ritorno. Sono state settimane di duro lavoro, ma siamo convinti d’aver fatto il meglio per godere tutti, anche i milioni di italiani nel mondo, una giornata di sport unica e irripetibile per Fossacesia”.