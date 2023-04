FOSSACESIA – Fossacesia si veste a festa in occasione della grande partenza del Giro d’Italia, in programma il prossimo 6 maggio, e per l’attesa corsa rosa che attraverserà la Via Verde della Costa dei Trabocchi le strutture ricettive si preparano al tutto esaurito.

Ad aprire le danze, infatti, sarà una cronometro individuale di 18.4 km sulla Costa dei Trabocchi da Fossacesia Marina – interamente sulla pista ciclabile – ad Ortona, in provincia di Chieti: “Da settimane registriamo un incremento di presenze ancora difficile da quantificare ma si tratta senza dubbio di un’impennata significativa che ci fa guardare con entusiasmo alla stagione estiva ormai alle porte”, spiega il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.

Tre gli alberghi, due alla marina e uno in paese, a disposizione di turisti ed appassionati del Giro, oltre a un villaggio turistico nei pressi dell’Abbazia di San Giovanni in Venere e ai tanti B&b e non solo: “Fossacesia – dice il primo cittadino -è uno dei comuni con più alta densità di seconde case che, data l’importanza dell’appuntamento, ospiteranno sicuramente un numero non trascurabile di visitatori e frequentatori abituali”.

Non solo posti letto, dai ristoranti ai trabocchi le prenotazioni sono schizzate in tutte le principali strutture ricettive: “i numeri sono in costante crescita, è evidente che un evento del genere ha ricadute positive su tutto il comparto turistico”.

Proprio per questo nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con i commercianti: “Ho trovato grande partecipazione, sono motivati e uniti e li ringrazio vivamente. L’appuntamento con il Giro d’altro canto è unico e deve vedere anche le imprese locali creare eventi da affiancare a quelli già programmati, in grado da rendere le vetrine, i negozi e le strade addobbate, per fare in modo che Fossacesia sia accogliente come non mai. Ci aspettiamo in questo senso una grande risposta anche dalla cittadinanza, per colorare di rosa balconi e finestre delle abitazioni”.

C’è poi l’imponente macchina organizzativa che comprende sicurezza e viabilità: circa tremila i parcheggi a disposizione solo a Fossacesia nei pressi della zona partenza, più altri dislocati lungo il percorso, oltre a un servizio navette che muoverà dalla Statale 16.

“Noi sindaci ed amministratori di questo splendido tratto di costa siamo al lavoro notte e giorno in questo periodo – aggiunge Di Giuseppantonio – Siamo parte di un’organizzazione davvero complessa che però ci regala sempre belle soddisfazioni. Quella più grande è poter ospitare nel nostro territorio la partenza del Giro, un evento senza precedenti e una vetrina internazionale che già sta portando, e continuerà a portare, l’Abruzzo nel mondo”.

“Ci tengo ad esprimere gratitudine alla Prefettura, e al Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica per la puntuale ed efficiente attività di coordinamento che hanno coordinato”, conclude.

TAPPA 1: FOSSACESIA MARINA – ORTONA – COSTA DEI TRABOCCHI

18.4 km x 100 m disl.

La Cronometro individuale della Costa dei Trabocchi che si disputerà prevalentemente lungo un tratto della Ciclabile Costa dei Trabocchi costruita adattando la ferrovia dimessa, la ciclovia completa misura circa 60 km. Percorso pianeggiante quasi fino all’ultimo chilometro prima di salire in centro città a Ortona per l’arrivo. Lungo il percorso il panorama spazia sul mare e sui trabocchi che danno il nome alla costa interrotto soltanto da alcune gallerie da percorrere. Si possono notare molte analogie con la prima tappa (allora fu cronosquadre) del Giro 2015 da San Lorenzo al Mare a Sanremo-

Fossacesia ospita la partenza nella sua frazione Marina, il giorno dopo il 62esimo anniversario della morte di un concittadino illustre e suo ciclista più famoso: Alessandro Fantini vincitore di tappa sia al Giro che al Tour, che fu secondo nella celebre tappa del Monte Bondone dietro a Charlie Gaul e che morì cadendo in volata a Treviri (Trier) al Giro di Germania del 1961..

Prima di arrivare a Ortona la Ciclovia passa vicino al Memoriale Canadese (cimitero militare) della Battaglia di Ortona nell’anno dell’80esimo anniversario. Battaglia combattuta a fine dicembre 1943 tra le truppe Canadesi e quelle Tedesche per la conquista del caposaldo della Linea Gustav.

SOSTA AUTO E CAMPER, ARRIVA IL SI’ DEL COMUNE DI TORINO DI SANGRO

I sindaci di Fossacesia e Torino di Sangro, Enrico Di Giuseppantonio e Nino Di Fonso, si sono incontrati nei giorni scorsi per definire l’accordo grazie al quale saranno concessi, a titolo gratuito, dal 4 al 6 maggio prossimi, i parcheggi su via Costa Verde, a Torino di Sangro, dal camping Sun Beach e fino all’inserzione con la Strada Statale 16 Adriatica, da adibire a sosta per camper ed auto in occasione della Grande Partenza del Giro d’Italia.

“Un sentito grazie per la sua disponibilità al Comune di Torino di Sangro ed al sindaco Di Fonso. La collaborazione che ci offre contribuirà ad allargare l’accoglienza degli appassionati di ciclismo che giungeranno in occasione del Giro – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio – La mobilità su camper è cresciuta notevolmente negli ultimi anni e dedicare a loro un’area parcheggio, assieme a quello attrezzato e ben gestito che abbiamo sul Lungomare sud di Fossacesia Marina, creerà le condizioni per offrire un servizio in più a coloro che vorranno essere presenti all’evento unico e irripetibile per la Costa dei Trabocchi della partenza dell’edizione 106 della corsa rosa” .

UN PARCHEGGIO DEDICATO A DIPENDENTI E PERSONALE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DELLA MARINA

L’Amministrazione Comunale, nel corso della riunione tecnica su viabilità, area sosta auto e sicurezza per la Grande Partenza del Giro d’Italia del 6 maggio prossimo, presieduta dal sindaco, alla presenza dei tecnici e degli assessori Danilo Petragnani e Giovanni Finoro, ha deciso di riservare il parcheggio comunale di Fosso Palazzo, a Fossacesia Marina, a coloro che nel giorno della tappa d’avvio della 106ma edizione della Corsa Rosa dovranno raggiungere per lavoro le attività commerciali del Lungomare.

“Era nostra premura poter garantire a stabilimenti balneari, bar e punti di ristoro di poter operare agevolmente. Riservare ai titolari e al personale di queste attività un’area per la sosta auto nelle giornate del 5 e del 6 maggio, tra l’altro vicino al Lungomare, è stata una scelta necessaria in occasione di un evento che richiamerà numerosi appassionati di ciclismo e turisti alla Marina”.

La gestione del parcheggio in via Fosso Palazzo è stata affidata a una società i cui addetti consentiranno l’accesso all’area dietro esibizione del contratto di lavoro.