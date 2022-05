GIRO D’ITALIA: GRANDE FESTA A PESCARA PER 10MA TAPPA: PARTENZA ALLE ORE 12.20 DA PIAZZA SALOTTO

PESCARA – E’ arrivato a Pescara il grande giorno del Giro d’Italia di ciclismo, con la tappa dal capoluogo adriatico a Jesi di 196 chilometri.

La partenza è prevista attorno alle 12.20, a piazza Salotto, per attraversare via Nicola Fabrizi, via Venezia, corso Vittorio Emanuele, il lungofiume Paolucci, il lungomare Matteotti e la riviera nord in direzione di Montesilvano.

Dopo la spettacolare nona tappa, con arrivo al Blockhiuse sulla Maiella, occhi puntati sulla maglia rosa JuanPe Lopez della Trek-Segafredo, seguito in classifica generale da Joao Pedro Goncalves Almeida, Romain Bardet e Richard Carapaz.

I balneatori saluteranno il Giro con una installazione di ombrelloni. Sulla spiaggia, dove c’è lo stadio del mare, i paracadutisti di Ancona dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia faranno “arrivare”, con un lancio di precisione da 2500 metri di altezza, la bandiera dello start della corsa che sarà consegnata al sindaco e al direttore del Giro, Mauro Vegni.

La tappa è divisa in due parti ben distinte: la prima metà del percorso è interamente pianeggiante: lungo la statale adriatica le difficoltà sono costituite dagli ostacoli a traffico presenti negli abitati che si attraversano. La seconda parte invece non ha un attimo di respiro: è costellata di piccole e medie ascese e alcuni veri e propri muri. Cambiano poi l’altimetria e le strade che si restringono, diventano molto più ripide e talvolta degrada un po’ il manto. Successivamente, si scalano Civitanova Alta fino a Crosette di Montecosaro, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nuova e Monsano, dove mancheranno gli ultimi 9 km al traguardo. Gli ultimi chilometri vedranno infine una discesa veloce su strada ampia, fino all’abitato di Jesi, situato a circa 1400 metri dall’arrivo. La linea fino al traguardo è su rettilineo in asfalto.

Per quanto riguarda gli orari, si prevede l’entrata nelle Marche, con il passaggio in provincia di Teramo, alle 12.47. Circa un’ora dopo, i corridori entreranno in provincia di Ascoli Piceno e poi intorno alle 14.20 in quella di Fermo. Verso le 15.00 si arriverà a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, mentre poco dopo le 16:00, la crono tabella prevede il passaggio nell’ultima provincia, quella di Ancona. La tappa si concluderà alle 17.00 inoltrate.