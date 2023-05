GIRO D’ITALIA: IL 6 MAGGIO GRANDE PARTENZA DA FOSSACESIA, TUTTI I PROVVEDIMENTI PER LA VIABILITA’

FOSSACESIA – Tutto pronto a Fossacesia (Chieti) per la Grande partenza della 106esima edizione del Giro d’Italia e la Via Verde della Costa dei Trabocchi si prepara ad accogliere la carovana rosa.

Di seguito le misure adottate per la viabilità, con ordinanza della Prefettura di Chieti, per la tappa inaugurale con partenza da Fossacesia marina e arrivo ad Ortona.

🚫 INTERDIZIONE dalle 14.00 di venerdì 5 Maggio all’accesso alla Via Verde, nel tratto interessato dalla gara, fatta eccezione per i mezzi della organizzazione e per il transito pedonale degli esercenti e dei lavoratori della zona

🚫 CHIUSURA AL TRAFFICO ANCHE PEDONALE, sul percorso di gara dalle 8.00 alle 18.00 di sabato 6 Maggio a partire dal lungomare di Fossacesia marina, compreso il tratto della Via Verde fino all’arrivo ad Ortona di Porta Caldari, con possibilità di attraversare la ciclabile SOLO dalle 8 alle 10 e dalle 12.30 alle 13.30 per raggiungere il lato mare della Via Verde

⛔ DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per sabato 6 maggio dalle 12.00 alle 18.00 per i mezzi pesanti (sopra le 3,5 t) sulla S.S. 16 Adriatica da Ortona a Vasto Nord con filtraggio all’altezza del casello autostradale A14 di Casalbordino/Vasto Nord, a Sud, e del casello di Ortona, a Nord

🚫 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE per sabato 6 Maggio, dalle 12.30 alle 18.00, lungo la SS16 da Ortona (all’altezza dell’ospedale di Ortona) a Fossacesia (intersezione con la SS652 Fondovalle Sangro), in entrambe le direzioni di di marcia, con eccezione per: residenti, persone con prenotazioni presso esercizi commerciali, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, navette di collegamento

ℹ️Consulta qui il testo integrale dell’ordinanza 👉🏽 www.bit.ly/ordinanzaprefettura

🚗🛵 PARCHEGGIO AUTO E MOTO

Terreni( 10 ettari) davanti la stazione FS di Fossacesia-Torino di Sangro e lungo la strada comunale davanti la Stazione FS, via Piane e Via Fonte del Fico con accesso dalla Strada provinciale Pedemontana. Sosta a pagamento con biglietteria in loco gestito da Soluzione Parcheggi. Per info 0871/446254 o [email protected]

🚐🚗 PARCHEGGIO CAMPER e AUTO

A Torino di Sangro presso via Costa Verde dal Camping Sun Beach fino all’intersezione con la SS16. Parcheggio a pagamento e biglietteria in loco gestito da Soluzione Parcheggi.

🚌 BUS NAVETTA DI FONZO GRATUITO

Da Stazione FS a vecchia stazione: si accede con il ticket del biglietto del parcheggio dal piazzale della Stazione FS Fossacesia-Torino di Sangro con fermata alla vecchia stazione FS sulla ss16.

Il Bus Navetta effettuerà fermate anche presso Via Piane e Via Fonte del Fico.

Orario navetta circolare NO STOP :dalle 8 alle 12 e dalle 18 alle 20.

🚎 AUTOBUS DI FONZO Lanciano-Mozzagrogna-Santa Maria Imbaro-Rocca San Giovanni -Fossacesia-Fossacesia Marina

🔘 Fermate di salita e discesa previste a Fossacesia

▶️ Sp 217 Lanciano Fossacesia (davanti Centro Commerciale In’s lungo all’intersezione con Via Vecchia Scorciosa)

▶️Via Lanciano(ex distributore IP)

▶️Via Sangro(presso rotatoria)

▶️Via Primo Maggio(presso parcheggio Palestra Polivalente)

▶️Ex stazione FS(presso distributore Q8)

▶️Stazione FS Fossacesia -Torino di Sangro

ORARI ANDATA da Fossacesia centro

8.20 – 10 – 11 – 11.55

ORARI RITORNO

dalla Stazione FS 17.25 – 18 – 19.30

🚚 PARCHEGGIO DIPENDENTI ESERCIZI COMMERCIALI

Parcheggio gratuito presso Via Fosso Palazzo con accesso dalla Ss16 previa esibizione contratto di lavoro.

🦽 PARCHEGGIO DIVERSAMENTE ABILI Chiama e prenota il tuo parcheggio tramite i numeri 345 3955812 o 370 3771409 o scrivendo a [email protected]

ℹ️Fonte info parcheggi e navette: Comune di Fossacesia