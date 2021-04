GIRO D’ITALIA IN ABRUZZO, DOMANI A L’AQUILA LA PRESENTAZIONE DELLE CITTA’ DI TAPPA

L’AQUILA – Ad un mese dalla partenza del Giro d’Italia l’Abruzzo si prepara al grande evento ciclistico con le sue città di tappa.

L’assessorato allo Sport della Regione Abruzzo per presentare questo importante appuntamento porterà in Abruzzo, in esclusiva, l’originale Trofeo Senza Fine edizione 2021. La conferenza stampa di presentazione delle Città di Tappa si svolgerà domani, venerdì 9 aprile alle 10.30, nell’auditorium di palazzo Silone, a L’Aquila.

Saranno presenti, tra gli altri, Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale ciclismo e Stefano Garzelli, già vincitore del Giro d’Italia e commentatore sportivo, Giulio Ciccone, ciclista, Mauro Vegni, direttore Giro d’Italia, Gianluca Ginoble, componente del gruppo musicale Il Volo. Per l’occasione sarà esposto il Trofeo Senza Fine.