GIRO D’ITALIA IN ABRUZZO: IL “TROFEO SENZA FINE” ARRIVERA’ SU UN TRENO POP REGIONALE

FOSSACESIA- Il Trofeo Senza Fine, destinato al vincitore del Giro d’Italia 2023, viaggerà domani su un treno Pop del Regionale di Trenitalia con una livrea rosa in onore della prestigiosa gara ciclistica italiana. Il treno straordinario allestito in occasione della seconda tappa della 106/a edizione del Giro arriverà alle 13 alla stazione di Giulianova, da dove ripartirà alle 13:50 alla volta di Vasto-San Salvo, con arrivo previsto alle 15:40.

Saranno presenti per Trenitalia il direttore Business Regionale, Sabrina De Filippis, il responsabile commerciale Direzione Business Regionale Ermanno Russo e il direttore regionale Abruzzo Bruna Di Domenico.

A bordo del treno ci saranno anche i rappresentanti istituzionali della Regione Abruzzo: il presidente Marco Marsilio, il sottosegretario con delega ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, l’assessore al Turismo Daniele D’Amario e l’assessore allo Sport Mario Quaglieri. “Siamo particolarmente emozionati – ha dichiarato la De Filippis – nell’accompagnare per il quarto anno il Trofeo Senza Fine, questa volta lungo la meravigliosa cornice della Costa dei Trabocchi. Il legame tra i nostri nuovissimi treni e il mondo della bicicletta è sempre più profondo, a tutto vantaggio della sostenibilità e della valorizzazione dei territori che insieme attraversiamo.” Trenitalia è anche sponsor della Maglia verde Ride Green assegnata al vincitore della Classifica prova regolarità a squadre. In Abruzzo il treno regionale di Trenitalia è a vocazione ciclistica. Ogni giorno circolano i nuovi Pop, dotati ognuno di 12 posti bici. Inoltre, nel periodo tra marzo ed ottobre, a disposizione degli appassionati i treni con carrozze ‘Tutto Bici’, con ben 64 posti bici e prese elettriche per la ricarica.