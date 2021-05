GIRO D’ITALIA IN ABRUZZO, ORAFO SULMONESE REALIZZA PRESENTOSA

SULMONA – È stato realizzato in esclusiva per la tappa del Giro d’Italia Castel di Sangro – Campo Felice, che si svolgerà interamente in Abruzzo. È la “Presentosa del Giro”, il gioiello realizzato da Luca Gualtieri e dalla sua collaboratrice Daniela Tabacco. Luca Gualtieri è un artigiano dei metalli preziosi e discende da una delle famiglie storiche dell’arte orafa di Scanno.

La Presentosa del Giro fa parte di una linea di gioielli chiamata ‘le Minute d’Abruzzo’, una serie di Presentose, gioiello tipico della tradizione orafa di Scanno, ispirata ai luoghi e ai monumenti più caratteristici della terra d’Abruzzo. Un lavoro di alta precisione possibile grazie alle nuove tecniche che uniscono l’antica arte orafa all’evoluzione digitale.

L’idea è nata dalla passione per la bicicletta della famiglia Gualtieri. “Attraverso la Presentosa, che è il gioiello simbolo di Scanno e dell’Abruzzo, vogliamo ricordare un evento che farà parte della storia della nostra regione” ha detto Luca Gualtieri. Il gioiello sarà consegnato al ciclista vincitore della tappa abruzzese che si concluderà a Campo Felice.

“Sarebbe una soddisfazione doppia se giungesse per primo al traguardo il nostro Giulio Ciccone, che darebbe un senso ancora maggiore alla nostra iniziativa di promuozione dell’arte orafa e dei luoghi più belli d’Abruzzo”.