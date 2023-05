GIRO D’ITALIA: IN CORSO RIFACIMENTO MANTI STRADALI, SULMONA SI PREPARA A GRANDE EVENTO

SULMONA – Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale, programmati dall’Amministrazione comunale, riguardanti le arterie cittadine che saranno attraversate dal Giro. Le strade interessate dai lavori sono viale Mazzini, Circonvallazione Occidentale, via Pescara, viale Repubblica e viale del Lavoro.

“Il Giro d’Italia è occasione importante di promozione dell’immagine della nostra Città ed è quindi essenziale che il passaggio del più grande evento nazionale del ciclismo sia accolto nel modo migliore. A questo scopo è indispensabile la collaborazione dei cittadini. Ancora una volta la Città è nella storia dell’importante evento, come avvenuto in altre memorabili occasioni”, si legge in una nota del Comune.

Una panchina dedicata al presidente della Federazione ciclistica provinciale, Fernando Ranalli, scomparso nel 2021, sarà inaugurata per l’occasione, nell’area verde del Panathlon Club di Sulmona, in piazza Capograssi.

In questa occasione va anche ricordata la figura dell’ex Assessore comunale, Panfilo Centofanti, che dopo lungo tempo riuscì a riportare il Giro d’Italia in Città.