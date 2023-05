GIRO D’ITALIA: INCIDENTI STRADALI A PESCARA PER TRATNIK E MOLARD, NIENTE CORSA PER LO SLOVENO

PESCARA – Guai per due corridori del Giro alla vigilia della partenza della corsa: lo sloveno Jan Tratnik della Jumbo Visma e il francese Rudy Molard della Groupama FDJ sono stati vittime di incidenti stradali mentre si allenavano sulle strade pescaresi.

Ad avere la peggio è stato Tratnik che è tornato in albergo con un ginocchio molto gonfio, per lui niente da fare: non partirà per il Giro. Questo il responso medico dopo le visite effettuate all’ospedale di Pescara. Per regolamento è possibile sostituire il corridore: al suo posto la Jumbo Visma farà partire il 22enne inglese Thomas Gloag. Al via regolarmente invece il francese Rudy Molard della Groupama FDJ.