GIRO D’ITALIA: LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER DOMANI ALL’AEROPORTO D’ABRUZZO

PESCARA – In occasione del passaggio del Giro d’Italia lungo via Tiburtina, domani, domenica 7 maggio cambiano la viabilità e le modalità di accesso ad Abruzzo Airport.

Gli accessi allo scalo aeroportuale verranno temporaneamente modificati come segue: chiusi dalle ore 12.00 alle ore 16.00 gli ingressi posti su Via Tiburtina Valeria e Via Amendola;

l’uscita e l’ingresso in Aeroporto, in tale lasso di tempo, saranno garantiti tramite le barriere lato ex Auchan; l’uscita per tutti i passeggeri in arrivo da Torino (arrivo ore 13.10) sarà consentita solo tramite il cancello ex Auchan dove il personale della SAGA provvederà, manualmente, alle opportune verifiche sul pagamento dei biglietti;

Resta garantito AirLink, il servizio bus navetta di collegamento diretto Abruzzo Airport- stazione ferroviaria Pescara centrale.