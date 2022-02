PESCARA – Per il sesto anno consecutivo il Giro d’Italia tornerà ad attraversare l’Abruzzo.

Il 15 maggio con il “tappone appenninico” della nona tappa che partirà da Isernia, in Molise, e che culminerà con l’arrivo in quota al Blockhaus, nel territorio di Pretoro, ed il 17 maggio con la partenza da Pescara della decima tappa che si concluderà a Jesi, nelle Marche. In mezzo, il 16 maggio, il giorno di riposo della carovana rosa che si fermerà a Pescara.

L’arrivo a Bellante della quarta tappa della Tirreno-Adriatico, che partirà dalle Cascate delle Marmore, in Umbria, in programma il prossimo 10 marzo, sarà la gustosa anteprima dell’evento rosa.

Questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione, la presentazione delle tappe abruzzesi di Giro e Tirreno-Adriatico alla presenza del Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, del direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, degli assessori regionali a Sport e Turismo, Guido Liris e Daniele D’Amario, dei consiglieri regionali, Mauro Febbo e Guerino Testa, del referente RCS per l’Abruzzo, Maurizio Formichetti, e dei sindaci delle città di Pescara, Carlo Masci, di Pretoro, Diego Valerio Giangiulli, e di Bellante, Giovanni Melchiorre.

“Qualcuno temeva che, anche per una questione di rotazione dei territori interessati dal passaggio del Giro, quest’anno l’Abruzzo potesse rimanere escluso – ha esordito Marsilio- Invece, grazie ad un sapiente lavoro di squadra che ha visto impegnati anche assessori e consiglieri regionali – ha proseguito – siamo stati in grado di presentare una proposta convincente creando le premesse affinché l’Abruzzo, regione cerniera tra il nord e sud d’Italia, venga sempre inserito dagli organizzatori della RCS nel percorso della seconda corsa a tappe di ciclismo più importante al mondo”.

“Non è un caso – ha ricordato il presidente – che una delle tappe della scorsa edizione più seguite ed apprezzate sia stata proprio quella con arrivo a Campo Felice sul suggestivo sterrato, capace di evocare immagini di un ciclismo d’altri tempi. Oltre alle due tappe, – ha aggiunto Marsilio – va sottolineato che ciclisti e personale tecnico delle diverse squadre rimarranno in Abruzzo, e in particolare a Pescara, in occasione della giornata di riposo del 16 maggio e questo aspetto rappresenta un innegabile valore aggiunto. Il nostro obiettivo – ha concluso Marsilio – è quello di fare dell’Abruzzo uno snodo irrinunciabile della corsa rosa sia per la sua favorevole collocazione geografica che per le caratteristiche orografiche del suo territorio”.

Il direttore del Giro, Mauro Vegni, dal canto suo, nel ribadire che la tappa dell’anno scorso di Campo Felice, “al di là della bellezza dei paesaggi e del percorso – è stata una delle più viste -, ha finito per risultare determinante, si è detto convinto che anche quella di quest’anno, con l’arrivo agli oltre 1600 metri di Mammarosa, impreziosita dal passaggio sui due versanti del Blockhaus, si annuncia altrettanto epica. Si tratta di uno dei sei arrivi previsti in quota nel Giro 2022, tappa che arriverà quasi a metà Giro e quindi sarà tutt’altro che interlocutoria”.

“Puntare sui grandi eventi è stato un obiettivo dichiarato dal presidente Marsilio fin dall’inizio del suo mandato– ha dichiarato l’assessore allo Sport , Guido Liris, – per esportare il brand Abruzzo al di fuori dei confini regionali e nazionali ed il Giro d’Italia di ciclismo è l’evento sportivo per eccellenza. Come Regione Abruzzo abbiamo dimostrato di essere interlocutori affidabili e seri anche durante il periodo della pandemia e questa attenzione nei nostri confronti da parte della RCS è anche il risultato dell’impegno del sistema Abruzzo”.

“Un aspetto estremamente significativo – ha commentato l’assessore al turismo Daniele D’Amario – è che la nona e la decima tappa del Giro d’Italia toccheranno tutte e quattro le province abruzzesi in un connubio virtuoso tra costa e montagna. Un biglietto da visita invidiabile – ha concluso – per il nostro territorio che ha proprio nella varietà dei suo paesaggio una delle sue caratteristiche principali. Il Giro è ormai un evento globale e la ricaduta mediatica per l’Abruzzo è innegabile”.

Estremamente soddisfatto anche il consigliere regionale Febbo che, nello scorso mese di settembre, insieme al referente RCS per l’Abruzzo Formichetti, aveva partecipato a Milano, all’incontro che la delegazione della Regione Abruzzo, guidata dal presidente Marsilio, aveva avuto con i vertici della RCS.

LIRIS: “GRANDE VETRINA PER L’ABRUZZO CHE SI CONFERMA PRONTO PER GRANDI EVENTI”

“L’obiettivo di questa amministrazione, chiarito sin dall’assegnazione delle deleghe all’inizio della legislatura, è sempre stato quello di accogliere in Abruzzo i grandi eventi, per esportare il brand dell’Abruzzo fuori dai confini nazionali e internazionali, e il Giro è il grande evento per eccellenza, è il Festival di Sanremo dello sport”.

Lo ha detto l’assessore regionale allo Sport Guido Liris, partecipando stamattina a Pescara alla conferenza stampa di presentazione delle due tappe dell’edizione 2022 del Giro d’Italia (Isernia-Blockhaus e Pescara-Jesi) e la frazione teramana della Tirreno-Adriatico (Cascata delle Marmore-Bellante).

“Abbiamo dimostrato, anche nei momenti difficili come gli ultimi due anni, di essere affidabili interlocutori e di esserlo stati anche quando le misure anti-Covid rendevano impossibile organizzare i grandi eventi e questa credibilità credo sia ricompensata da un’attenzione che Rcs riserva nei confronti dell’Abruzzo, sia per quanto riguarda il Giro sia la Tirreno-Adriatico”.

“Siamo al fianco dei sindaci, che hanno grandi responsabilità nell’organizzazione delle partenze e degli arrivi”, ha aggiunto Liris, “lo scorso anno è stato privilegiato l’entroterra, sostenendo le richieste delle amministrazioni locali, e c’era stato l’impegno a prestare la giusta attenzione anche alla fascia costiera e alla città di Pescara”.

FEBBO: “L’ABRUZZO GRANDE PROTAGONISTA DELLA CORSA ROSA”

“L’ incontro che si è svolto nei mesi scorsi a Milano, al quale ho partecipato con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e Maurizio Formichetti ha prodotto il risultato sperato che oggi, in conferenza stampa, abbiamo potuto illustrare. L’Abruzzo sarà grande protagonista al prossimo Giro d’Italia con due tappe, la Isernia-Blockhaus la Pescara-Jesi del 15 e 17 maggio.

Le parole del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo a margine della conferenza stampa di questa mattina a Pescara.

“Questo vuol dire che la carovana rosa arriverà in Abruzzo per poi rimanere nella giornata di riposo e poi per la successiva partenza. Saranno 3 giorni nei quali la nostra regione sarà all’attenzione dei media nazionali e internazionali. L’attenzione che il governo regionale mostra nei confronti del Giro d’Italia ci ha permesso di averlo per il sesto anno consecutivo, cosa non facile, e peraltro ci può fare da apripista anche per l’edizione del 2023”.