GIRO D’ITALIA, PARTE CONTEST FOTOGRAFICO PESCARA ZONA ROSA, IN ATTESA TAPPA DEL 17 MAGGIO

PESCARA – In attesa che in Città arrivi la tappa Pescara-Jesi, il prossimo 17 maggio, parte il contest “Pescara Zona Rosa” .

Quattro categorie di concorso: negozi, attività commerciali e di servizi con “La vetrina più bella”;

ristoranti, pizzerie, bistrot e food truck con “Il piatto più rosa”; bar, ristoranti e somministratori di bevande con “Il drink più rosa”; tutta la cittadinanza da 0-90 anni, con “Il selfie in rosa”.

Basta inviare una fotografia, via messaggio. Il regolamento è pubblicato su https://www.facebook.com/pescara.tappagiroditalia, e su https://www.instagram.com/pescaragiroditalia/ e nella sezione dedicata al Giro sul sito internet del Comune di Pescara www.comune.pescara.it (attiva dopo il 20 aprile).

È possibile partecipare in contemporanea a tutte le sezioni. È necessario firmare l’autorizzazione, presente nel Regolamento, per la pubblicazione delle foto. La partecipazione al concorso è gratuita. Tutte le foto pervenute saranno pubblicate in apposite gallery sui Social e la Pagina internet di Pescara Giro d’Italia Le più belle saranno omaggiate con ricchi gadget del Giro d’Italia.