GIRO D’ITALIA: PARTITA SETTIMA TAPPA DA CAPUA, IN SELLA ANCHE IL PRESIDENTE MARSILIO

L’AQUILA – Anche il presidente della giunta regionale abruzzese Marco Marsilio, “partecipa” alla tappa del Giro d’Italia che da Capua arriverà nel pomeriggio a Campo Imperatore. Marsilio è salito in sella alla sua bici alla partenza nella città campana, per pedalare anche lui un breve tratto, come già fatto nella prima tappa a Fossacesia in Abruzzo.

Ha indossato la maglietta di Italia. it, con la testimonial “virtuale”, la Venere di Botticelli.

Oggi pomeriggio la settima tappa arriverà in Abruzzo, a Castel di Sangro, e si concluderà a campo Imperatore sul Gran Sasso.