GIRO D’ITALIA: PESCARA PRONTA AD ACCOGLIERE LA CAROVANA ROSA

PESCARA – Pescara e l’Abruzzo si preparano per il Giro d’Italia.

Il capoluogo adriatico ospiterà giovedì 4 maggio alle 20.30 in piazza della Rinascita la presentazione delle squadre che parteciperanno alla corsa rosa giunta alla sua 106/a edizione.

Dallo scorso 26 aprile la Torre Civica e gli altri monumenti della città sono illuminati di rosa.

Giovedì la presentazione delle 22 squadre. Da oggi e fino a sabato 5 maggio l’Aurum ospiterà il quartier generale della Rcs.

Le due tappe che interessano l’Abruzzo nella prima settimana saranno la prima, con partenza dalla Costa dei Trabocchi per la cronometro Fossacesia-Ortona, e il 7 maggio con la 2/a tappa Teramo-San Salvo che prevede il transito dentro la città di Pescara alle 14 in piazza Primo Maggio dove è posto il traguardo volante.

“Il Giro sarà l’ennesima vetrina per Pescara e abbiamo dato il massimo per dimostrare che la nostra città è la porta dell’Abruzzo. Siamo pronti per questa settimana che ci vedrà protagonisti in mondovisione con la presentazione delle squadre in piazza della Rinascita”.

In città fervono i preparativi che vedranno protagonisti i ragazzi delle scuole, gli esercenti e le associazioni cittadine.