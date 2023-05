CHIETI – Dopo l’indimenticabile partenza di ieri del giro d’Italia da Fossacesia, con arrivo ad Ortona, anche oggi straordinaria vetrina per l’Abruzzo e il suo paesaggio con la seconda tappa da Teramo San Salvo, di 202 chilometri, con partenza alle ore 12,30 e arrivo intorno alle 17.30.

Il via da piazza Martiri della Libertà a Teramo, Teramo che torna a ospitare una partenza di tappa dopo 33 anni, direzione Bellante paese, e a quel punto il giro toccherà Nereto, Controguerra, Colonnella, Alba Adriatica, Tortoreto Lido, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi Marina, dove inizierà la salita verso Silvi Paese con il primo Gran premio della montagna. Poi si prosegue in Montesilvano, lungo la statale 16, per andare verso Pescara, dove all’altezza della Nave di Cascella è posizionato un traguardo volante. A seguire Chieti Scalo, Ripa Teatina, sede del secondo Gran premio della montagna, Francavilla, Ortona, Marina di San Vito, Fossacesia e Vasto Marina infine San Salvo, dove il traguardo su Lungomare Cristoforo Colombo.

Ieri il giro, nella prima tappa a cronometro, ha assegnato la prima Maglia Rosa dell’edizione del 2023 a Remco Evenepoel. Il Campione del mondo in carica è il primo belga in rosa dai tempi di Rik Verbrugghe nell’edizione del 2001. Secondo Filippo Ganna con 22″ di ritardo, seguito da Joao Almeida a 29″.

La seconda tappa del Giro dovrebbe premiare i velocisti: come Pascal Ackermann, Mads Pedersen, Mark Cavendish, Fernando Gaviria e Kaden Groves. Per quanto riguarda gli italiani, ci proveranno Niccolò Bonifazio, Alberto Dainese, Vincenzo Albanese e Jonathan Milan.

Diretta in chiaro dalle 11.35 su Raisport Hd, canale 58, con Aspettando il Giro, poi dalle 12.20 Prima Diretta con le prime immagini della tappa e passaggio su Rai Due dalle 14 per il finale di corsa. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle ore 12 e in streaming su Discovery Plus e Dazn.

Dalle ore 10 è stato disposto dalla questura di Teramo il divieto di circolazione della SS80 del Gran Sasso, da Teramo a Bellante sul tracciato della Statale 16 fino a Silvi. A Montesilvano dalle 12 è vietato il transito su corso Umberto I fino all’incrocio con via Adige, sull’intera via Adige e su parte di via Aldo Moro fino al confine con Pescara. Nel capoluogo adriatico la carovana rosa è attesa alle ore 13,40 circa. Dalla riviera nord si dirigerà in via Foscolo, via Venezia, via Chieti, da Rampigna verso piazza Garibaldi, via D’Annunzio per poi immettersi su via Conte di Ruvo e proseguire sulla Tiburtina. Anche a Pescara dalle ore 12 è vietato il transito di tutti i mezzi. Sula Tiburtina cambiano anche le modalità di accesso all’Aeroporto d’Abruzzo: modificati e chiusi dalle ore 12 alle ore 16 gli ingressi posti sulla via Tiburtina e via Amendola; garantiti, invece, gli ingressi da lato ex Auchan. Resta garantito AirLink, il servizio bus navetta con la stazione ferroviaria di Pescara centrale.