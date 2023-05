GIRO D’ITALIA: SI ACCENDE LA FESTA IN ABRUZZO. PRIMA TAPPA IL 6 MAGGIO DA FOSSACESIA A ORTONA

CHIETI- Attesa frenetica per il passaggio del Giro d’Italia in Abruzzo. La prima tappa il 6 maggio prevede la cronometro da Fossacesia a Ortona per 19 chilometri. Dalla costa dei Trabocchi ci sarà il 7 maggio la partenza da Teramo per arrivare a San Salvo dopo 202 chilometri mentre l’8 maggio la terza tappa con 176 ciclisti partirà da Vasto in direzione Melfi.

Il 7 maggio sarà una domenica memorabile per Chieti che accoglie non solo la corsa ma anche in quanto tappa di partenza per il Giro-E, la corsa con le e-bike che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro, organizzata da Rcs sport e inserita come appuntamento cicloturistico nel calendario della Federazione ciclistica italiana.

L’assessore comunale allo Sport e al Commercio Manuel Pantalone lancia un appello agli esercenti affinché colorino di rosa le proprie vetrine.

L’ente sta pensando a cortei, musica e sbandieratori nel centro storico, non di certo lungo le strade della gara.

I ciclisti arriveranno da Sambuceto lungo viale Unità d’Italia, via Benedetto Croce, il piazzale della Stazione, via Colonnetta, via Herio, largo Cavallerizza, via Olivieri, via Salomone, zona Pietra Grossa, primo tratto via Picena, via Masci per poi andare verso Ripa Teatina. L’attraversamento in città è previsto allo Scalo tra le 15 e 3 minuti e le 15 e 17 minuti, con la carovana che precederà i ciclisti già dalle 14.

Tante iniziative anche a Pescara dove il quartier generale sarà ubicato all’Aurum