GIRO D’ITALIA, SINDACO CAPISTRELLO: “PASSERA’ ANCHE DA NOI, RINGRAZIO PER AVER ACCETTATO VARIAZIONE”

CAPISTRELLO – “Devo ringraziare a nome mio e dei sindaci della Valle Roveto il presidente della Regione Marco Marsilio e della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso che si è fatto carico di intervenire per risolvere la frana di Balsorano che blocca la strada provinciale 82 e ripristinarne la funzionalità”.

Lo afferma il sindaco Francesco Ciciotti di Capistrello (L’Aquila), in merito alla richiesta, accolta dall’azienda Rcs Sport, da parte del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di far passare il Giro d’Italia sulla strada provinciale 82 anziché sulla statale 690 in Val Roveto, in occasione della IX tappa che da Avezzano porterà i ciclisti a Napoli.

“Un plauso va ai tecnici di Rcs e Maurizio Formichetti per i sopralluoghi effettuati sul territorio, insieme ai sindaci e per aver preso in considerazione ed accettato la variazione del percorso pur aumentando di qualche chilometro il percorso, ma ne varrà sicuramente la pena per lo splendido scenario che avranno a disposizione atleti e spettatori. Un traguardo importante, che darà lustro e valore allo splendido territorio che farà da cornice all’evento ciclistico più importante d’Italia”, conclude il sindaco di Capistrello.