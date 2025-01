GIRO D’ITALIA: TAGLIACOZZO SI ILLUMINA DI ROSA A 100 GIORNI DALLA GRANDE PARTENZA

TAGLIACOZZO – A 100 giorni dalla partenza del 108° Giro d’Italia, prevista il 9 maggio da Durazzo (Albania), anche la Città di Tagliacozzo (L’Aquila), che ospiterà l’arrivo della 7^ tappa venerdì 16 maggio, si illuminerà di rosa, mercoledì 29 gennaio al tramonto.

L’Amministrazione comunale e il Comitato Tappa hanno previsto un momento unico da regalare a cittadini e turisti illuminando di rosa il cuore storico della città: Piazza Obelisco.

Un evento che avverrà simultaneamente in tutte le 40 città che ospiteranno le 21 tappe della corsa. Da Nord a Sud, tutte le località hanno aderito all’iniziativa organizzata da RCS Sport con la collaborazione di Enel, main sponsor dell’evento e della Maglia Rosa e illumineranno un luogo simbolico della propria città.

“Entriamo nel vivo degli eventi che ci accompagneranno fino al 16 maggio – dichiara in una nota il sindaco Vincenzo Giovagnorio- giorno in cui la nostra Tagliacozzo e Marsia saranno protagoniste dell’arrivo della 7ª tappa del Giro d’Italia, il primo e più entusiasmante traguardo in salita, a 1400 metri s.l.m. Il grande evento sportivo è anche promozione del territorio e vetrina delle bellezze storiche, artistiche e naturali per tutti gli amanti del nobile sport del ciclismo. È stimato che il Giro sarà seguito da oltre 800milioni di persone nel mondo. È per questo che la nostra Amministrazione comunale ha aderito con entusiasmo all’invito di colorare di rosa Piazza e Fontana dell’Obelisco, per rendere al meglio l’immagina della nostra Città a 100 giorni dall’inizio della gara!”.

Le immagini ufficiali della Città illuminata, insieme alle altre, saranno poi pubblicate il giorno seguente su “Il Corriere della Sera” e “La Gazzetta sportiva”.

Giovedì 30, alle ore 11, inoltre, il Comitato ha indetto una conferenza stampa nella Sala Consiliare di Palazzo di Città per la presentazione della tappa di arrivo a Marsia.