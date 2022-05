PESCARA – L’australiano Jai Hindley, dopo uno sprint ristretto ha vinto la nona tappa del 105esimo Giro d’Italia di ciclismo, da Isernia ai 1.665 metri d’altezza del Blockhaus (Pescara), lunga 191 chilometri.

Hindley ha preceduto sul traguardo il francese Romain Bardet, secondo, e l’ecuadoriano Richard Carapaz, che si è piazzato al terzo posto. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez è riuscito a difendere la maglia rosa di leader della classifica generale, dopo essere andato in crisi sull’ultima salita di giornata.

“Sono sorpreso, mi mancano le parole onestamente. Non sapevo quale fosse il mio livello, sapevo sarei andato bene nelle tappe di alta montagna ma in realtà ho sofferto molto in salita. Sono molto contento di aver vinto. Non so quale sia la classifica generale, ma ora mi godo la vittoria”, le parole di Hindley, corridore della Bora-Hansgrohe, ai microfoni della Rai.

Ordine d’arrivo della nonaa tappa del 105esimo Giro d’Italia di ciclismo:

1. Jay Hindley (Aus) in 5h34’44” (+10″ abbuono)

2. Romain Bardet (Fra) s.t. (+06″ abbuono)3. Richard Carapaz (Ecu) s.t. (+05″ abbuono)

4. Mikel Landa (Spa) s.t.

5. Joao Almeida (Por) s.t.

6. Domenico Pozzovivo (Ita) a 00’03”

7. Emanuel Buchmann Ger) a 00’16”

8. Vincenzo Nibali (Ita) a 00’34

9. Alejandro Valverde (Spa) a 00’46”

10. Thymen Arensman (Ola) a 00’58”

11. Guillame Martin (Fra) a 01’08”

12. Pello Bilbao (Spa) s.t.

13. Jan Hirt (Rce) a 01’39”

14. Lorenzo Fortunato (Ita) a 01’42”

15. Juan Pedro Lopez (Spa) a 01’46”.