GIRO D’ITALIA WOMEN, BIONDI E COLONNA: “NUOVA VETRINA PER L’AQUILA”

L’AQUILA – “Ancora euforici per l’emozionante arrivo a Campo Imperatore del Giro d’Italia, nel maggio scorso, e per la Grande partenza che ha tinto di rosa l’Abruzzo portandolo alla ribalta internazionale, accogliamo con straordinario entusiasmo il fatto che il Giro d’Italia women avrà nel 2024 le ultime tre tappe in Abruzzo, con la conclusione proprio nella nostra città”.

È il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dell’assessore comunale allo Sport, Vito Colonna, all’annuncio del percorso del Giro d’Italia Women che avrà le ultime tre tappe in Abruzzo.

“Siamo ormai abituati a gestire grandi eventi e siamo particolarmente fieri di farlo, consapevoli dell’importanza che hanno sotto molteplici aspetti. Sportivo, innanzitutto, con il coinvolgimento di atleti dal calibro internazionale. Sociale, considerando a quanti ‘compiti’ assolve lo sport in termini di aggregazione, integrazione e, perché no – come in questo caso – sensibilizzazione a tematiche delicate e di particolare attualità come la parità di genere. Di marketing territoriale, considerando i risvolti che appuntamenti come il Giro hanno nella promozione dell’immagine del nostro territorio”.

“Ringraziamo per l’impegno e la costanza con cui porta avanti questa strategia la Regione e il suo presidente, Marco Marsilio, e il gruppo Rcs che ogni anno si dimostra scrupoloso nella gestione dell’organizzazione sul territorio e disponibile”, concludono.