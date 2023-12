GISSI: 84ENNE TROVATA MORTA IN CASA A NATALE: UCCISA CON UNA COLTELLATA , ARRESTATO 59ENNE

CHIETI – Un uomo di 59 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri perché ritenuto l’autore dell’omicidio di Carolina D’Addario, la 84enne trovata morta in casa a Gissi (Chieti) lo scorso 23 dicembre.

La notizia viene riportata dai media locali. La donna è stata uccisa con una coltellata: il coltello, e gli oggetti preziosi della vittima, la cui mancanza aveva destato sospetti, sono stati recuperati.

A dare l’allarme era stato un passante. In un primo momento sembrava essersi trattato di un decesso per cause naturali: ieri era stata eseguita l’autopsia, ma non si era fatto menzione della lesione mortale.