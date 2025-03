GISSI: APRE LO SPORTELLO SOCIALE PER AIUTARE LE FASCE PIU’ DEBOLI

GISSI – Andrà in scena lunedì 10 marzo alle ore 10, nella sala consiliare del Comune di Gissi (Chieti), la presentazione del Progetto G.I.S.S.I. (Generiamo Inclusione Sviluppando Solidarietà Interattiva).

“Il progetto G.I.S.S.I. è finanziato dalla Regione Abruzzo attraverso l’avviso “per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attivita’ di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore e d.m. 141/2022 risorse Adp 2022 – 2024 annualità 2024, presentato da Anteas del Vastese ODV come ente capofila, in partenariato con altreAnteas Frentana ODV e Anteas Teatina ODV”, si legge in una nota.

“Il progetto prevede, tra le varie attività pensate sul territorio, l’istituzione di uno sportello sociale dedicato alle fasce più deboli della popolazione, attivo per venire incontro ai bisogni più comuni legati principalmente allo spostamento in auto, necessario per accedere ai servizi sanitari e non solo, aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative necessarie per accedere alle agevolazioni fiscali, sussidi, bonus ecc. Sono previste attività formative utili ad istruire la popolazione facilitando l’acceso ai servizi della pubblica amministrazione, convegni di carattere medico a cura del Prof. Ercole d’Ugo e tante iniziative sociali”.