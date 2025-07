GISSI: FATTO ESPLODERE BANCOMAT BPER, LADRI FUGGONO CON BOTTINO

CHIETI – Ignoti hanno fatto esplodere la notte scorsa a Gissi il bancomat della filiale Bper. Intorno alle 4.30 si sono verificate due esplosioni, provocate con la tecnica della “marmotta”, che hanno hanno danneggiato i locali della banca e hanno fatto svegliare i residenti.

Hanno agito tre malviventi che poi si sono allontanati a bordo di una Giulietta. L’auto, risultata rubata a Venafro, è stata ritrovata in mattinata in territorio di Gissi, nei pressi dell’ingresso del paese. Ancora da quantificare il bottino. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri.