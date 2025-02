GIUBILEO: 11 FEBBRAIO DISCUSSIONE PROPOSTA PROTOCOLLO ROMA-L’AQUILA

L’AQUILA – “Tra Roma e la città dell’Aquila esiste un profondo legame spirituale, storico e culturale rafforzato dalla vicinanza geografica dei due territori, che merita di essere sancito e valorizzato con un’intesa tra le due amministrazioni”.

Lo ribadisce, in una nota, Dario Nanni, consigliere comunale e presidente della Commissione Giubileo, ricordando che martedì 11 febbraio verrà discussa e votata la proposta di delibera che ho presentato e che prevede un Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e L’Aquila per saldare e promuovere il profondo legame tra le due città.

“In Aula Giulio Cesare accoglieremo il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi che interverrà e una delegazione del capoluogo abruzzese, per ribadire questa volontà comune che poi verrà discussa e votata anche nel capoluogo abruzzese”, aggiunge.

“L’atto mira proprio a promuovere iniziative e progetti comuni, ad incentivare i collegamenti e a valorizzare il patrimonio artistico e storico di entrambe le città- spiega ancora Nanni – Con questa proposta vogliamo rendere concreto questo legame anche in occasione del Giubileo che si sta celebrando quest’anno nella città di Roma e che fonda le sue radici nel rito aquilano della Perdonanza di Celestino V, ma anche in vista del 2026 quando l’Aquila sarà capitale italiana della cultura”.

“La discussione di martedì rappresenta un primo passo importante per l’attuazione di questa collaborazione – conclude Nanni – e per iniziare a lavorare insieme in questa direzione coinvolgendo anche i cittadini e le diverse realtà territoriali che a vario titolo rappresentano le due città, considerando anche i circa 300.000 cittadini di origini abruzzesi che vivono a Roma.”