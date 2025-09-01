GIUBILEO 2025: 900 PELLEGRINI MARSICANI A ROMA IL 4 SETTEMBRE COL VESCOVO MASSARO

AVEZZANO – Saranno oltre 900 i marsicani che giovedì 4 settembre si recheranno a Roma per vivere il Pellegrinaggio Giubilare diocesano. Grande la partecipazione e la risposta delle parrocchie marsicane, segno di una Chiesa locale riunita, che si mette in cammino per vivere la fraternità e la comunione.

L’iniziativa, presieduta dal vescovo di Avezzano (L’Aquila) Giovanni Massaro, è uno dei numerosi eventi che stanno accompagnando questo prezioso Anno Santo della speranza. L’organizzazione è promossa dai vicari foranei e dal referente diocesano per il Giubileo, don Francesco Tallarico.

Gli autobus partiranno dalle diverse zone pastorali ma il ritrovo per tutti sarà a Roma, alle 9, presso Castel Sant’Angelo, per iniziare insieme il cammino penitenziale verso la Basilica di San Pietro. A seguire ci sarà il passaggio della Porta Santa, la professione di fede presso la tomba dell’apostolo Pietro, la visita della Basilica di San Pietro. Alle 12 la celebrazione eucaristica comunitaria presieduta dal vescovo. Nel pomeriggio i programmi saranno diversificati in base alle parrocchie e alle foranie. Il rientro ad Avezzano è previsto in serata.